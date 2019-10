Μαίνεται η πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια (VIDEO)

Οι αρχές στο νότιο τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, καθώς η πυρκαγιά έχει ήδη απανθρακώσει χιλιάδες στρέμματα σε διάφορες περιοχές και συνέχιζαν να μαίνονται χθες Πέμπτη.

Σε μια περιοχή με αμπελώνες, βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, η πυρκαγιά που βαπτίστηκε «Kincade» από το πυροσβεστικό σώμα — ξέσπασε τη νύχτα της Τετάρτης — επεκτάθηκε κι απανθράκωσε πάνω από 20.000 στρέμματα, ενισχυμένη από ριπές ανέμων ταχύτητας 120 χιλιομέτρων την ώρα και πλέον.

Περίπου 500 πυροσβέστες, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών, κατέβαλαν απεγνωσμένα προσπάθειες να την περιορίσουν, χωρίς να καταφέρουν.

«Αν βρίσκεστε στην Γκάιζερβιλ, φύγετε αμέσως»

Δόθηκε εντολή σε 2.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη μικρή πόλη Γκάιζερβιλ και αμπελώνες που βρίσκονται στα όριά της, ανάμεσά τους κι έναν που ανήκει στον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πολλά οικήματα που καταστράφηκαν από τις φλόγες, αλλά δεν υπήρχε κάποιος επίσημος απολογισμός ως χθες βράδυ.

«Αν βρίσκεστε στην Γκάιζερβιλ, φύγετε αμέσως», ανέφερε χθες το πρωί το γραφείο του σερίφη στην Κομητεία Σονόμα.

Πολλοί κάτοικοι της πόλης μόλις που πρόφτασαν να μαζέψουν κάποια υπάρχοντά τους πριν καταφθάσουν οι φλόγες. «Νόμιζα ότι οι φλόγες απείχαν τρία χιλιόμετρα, αλλά δεν είχα λογαριάσει τον άνεμο», αφηγήθηκε στους Los Angeles Times ο Ντουάιτ Μόνσον, 68 ετών.

Αιτία της πυρκαγιάς ήταν βλάβη σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης της εταιρείας Pacific Gas and Electric Co (PG&E), σύμφωνα με την εταιρεία και αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος.

Οι αρχές της Πολιτείας της Καλιφόρνιας έχουν κηρύξει κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» και πέραν της «Κίνκεϊντ», εκδηλώθηκαν επίσης αρκετές άλλες πυρκαγιές, ειδικά στο νότο, που ενισχύθηκαν από ισχυρούς ανέμους.

RAGING WILDFIRE: Hundreds of firefighters battling the #KincadeFire in Sonoma Co. 10k acre fire has burned buildings, forced evacuation of town of Geyserville. Tankers, choppers are making drops on fire but crews have no containment. We'll have the latest starting at 4p @KTVU pic.twitter.com/ll1pJnoAYS

Μία από αυτές έπληξε τα περίχωρα της πόλης Σάντα Κλαρίτα, βόρεια του Λος Άντζελες, σαρώνοντας 20.000 στρέμματα εκτάσεων με θάμνους μέσα σε μερικές ώρες και απειλώντας σπίτια. Πολλά κτίρια πήραν φωτιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στην Καλιφόρνια, που είναι αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με ξηρασία, καταγράφονται το τρέχον διάστημα υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

The #KincadeFire exploded in size overnight because of wind gusts topping 60mph. Thankfully winds have let up a bit today but a lot of damage has been done. Also, another #RedFlagWarning is set for Saturday. The latest forecast at 4p on @KTVU pic.twitter.com/YsmhNkiNZG

— Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) October 24, 2019