Κιμ Καρντάσιαν: Χωρίς μέικ απ, δείχνει τα σημάδια από την ψωρίαση [εικόνες]

Η Κιμ Καρντάσιαν φημίζεται για τις αψεγάδιαστες εμφανίσεις της, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το μακιγιάζ στο πρόσωπό της.

Μάλιστα, η σταρ αποτελεί πρότυπο για χιλιάδες κοπέλες που την ακολουθούν στα social media. Πολλοί την έχουν κατηγορήσει ότι είναι επιφανειακή και ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο, από το να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή Κιμ, έχει δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση με τους θαυμαστές της και τους ανοίγεται, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ένα από αυτά είναι και η ψωρίαση, με την οποία δίνει μάχη. Την Κυριακή, η 38χρονη σταρ του ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», μοιράστηκε μία φωτογραφία της μέσω των Instagram Stories, στην οποία φαίνονται καθαρά, αρκετά κόκκινα σημάδια στο πρόσωπό της.

«Καλημέρα ψωρίαση», έγραψε στη φωτογραφία, την οποία φαίνεται ότι έχει τραβήξει όταν είναι στο κρεβάτι και χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν, μιλά δημόσια για το δερματικό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, καθώς παλαιότερα έχει αναζητήσει και συμβουλές από τους θαυμαστές της, προκειμένου να βρει κάποια θεραπεία, ενώ έχει δημοσιοποιήσει ξανά φωτογραφίες της.

Σε μία από αυτές, έδειχνε τα πόδια της που είναι γεμάτα κόκκινα σημάδια, γράφοντας «Sexy».

Η διάσημη τηλεπερσόνα, διαγνώστηκε με ψωρίαση το 2011 από δερματολόγο, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου από το ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί.

