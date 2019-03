Κατέρρευσε 19χρονος τενίστας κατά τη διάρκεια αγώνα (VIDEO)

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι θεατές σε αγώνα τένις για το Miami Open όταν είδαν τον Ισπανό τενίστα Νίκολα Κουν να καταρρέει ενώ ήταν σε εξέλιξη η αναμέτρησή του με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το περιστατικό συνέβη δύο ώρες μετά την έναρξη του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 1-1 σετ (6-4, 5-7) και 2-2 στα γκέιμ του τρίτου σετ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 19χρονος Ισπανός ενώ ανταλλάσσει χτυπήματα με τον Ζβέρεφ ξαφνικά καταρρέει.

Τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν ήταν δραματικά καθώς ο νεαρός Ισπανός άρχισε να τρέμει και να δείχνει ότι δεν μπορεί να κουνηθεί ενώ στο πρόσωπό του ήταν εμφανής ο πόνος που ένιωθε.

Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί που τον εξέτασαν ο 19χρονος που είναι το νο272 στον κόσμο είχε υποστεί πολύ έντονες κράμπες από την υπεροσπράθειά του απέναντι στο νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

