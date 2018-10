Ισπανία: Επίδειξη δύναμης από το ακροδεξιό κόμμα Vox – Τα συνθήματα υπέρ του Βασιλιά και κατά του Πουτζδεμόν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεταξύ των επιφανών προσκεκλημένων από τη Vox, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δημοφιλης ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέβλα, ο γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του δημοσιογράφος Έρμαν Τερτς (που έχει εργασθεί ως κύριος αρθρογράφος σε μέσα ενημέρωσης με μεγάλη επιρροή, όπως El Pais, ABC, EFE), ο επίσης δημοφιλής δημοσιογράφος Λουΐς ντελ Πίνο, ο πρόεδρος της ιστοσελίδας

INTERECONOMIA Χούλιο Νίθα, ο ανώτερος αστυνομικός Αλφρέδο Περδιγέρο και ο στρατηγός Τσιτσάρο.

10,000 people in Madrid follow far right party Vox claiming to end autonomies, deportation of immigrants and to illegalize Catalan parties. Spain enjoys an improvement day by day #HelpCataloniapic.twitter.com/7BWGvOv3Rp

