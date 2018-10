Η απίστευτη «έκρηξη» του Μουρίνιο μετά την ισοφάριση της Τσέλσι

Η ισοφάριση έκανε έξαλλο τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος επιτέθηκε σε άνθρωπο των “μπλε”, ενώ είχε … έντονες στιγμές και με τους οπαδούς των Λονδρέζων, επειδή τον αποδοκίμασαν.

Το τρίποντο που χάθηκε μέσα απο τα χέρια του κυριολεκτικά στην εκπνοή του αγώνα έκανε έβγαλε εκτός εαυτού τον Πορτογάλο.

Ο Μουρίνιο “τρελάθηκε” με συνεργάτη του Μάουρο Σάρι, που πέρασε από μπροστά του, πανηγυρίζοντας με… έντονο τρόπο.

Ο τεχνικός των «κοκκινων διαβόλων» πετάχτηκε από το κάθισμα του και όρμησε αγριεμένος προς το μέλος του τιμ της Τσέλσι, όμως άνθρωποι της ασφαλείας και ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γ. μπήκαν στη μέση αποτρέποντας τα χειρότερα!

