Ελένη Μενεγάκη – Κατερίνα Καινούργιου: Εμφανίστηκαν με το ίδιο φόρεμα

Με το ίδιο φόρεμα εμφανίστηκαν στις εορταστικές τους εκπομπές η Ελένη Μενεγάκη και η Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δυο παρουσιάστριες επέλεξαν ένα σέξι μίνι φόρεμα με πολύχρωμες παγιέτες, μία ιδανική επιλογή για τις ημέρες αυτές.

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε με αυτό στην εκπομπή των Χριστουγέννων συνδυάζοντάς το με κόκκινο κραγιόν και ένα χαμηλό σινιόν στα μαλλιά ενώ το look της ολοκληρώθηκε με over the knee μπότες.

Από την άλλη, η Ελένη Μενεγάκη το συνδύασε με χαλαρούς κυματισμούς στα μαλλιά και πιο pinky τόνους στο μακιγιάζ. Τέλος, ολοκλήρωσε με μαύρο καλσόν και μεταλλικά παπούτσια.

Δες μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια μας άρεσε περισσότερο, καθώς κάθε μία είχε το δικό της στυλ. Αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι αυτό το φόρεμα έκανε θραύση!