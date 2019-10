Από την πυρκαγιά της Θεσ/νικης το 1931 στην αφιλόξενη Ευρώπη

Τον Άλκη Δομέστικο τον βρίσκει ο θάνατος της μητέρας του στην Αθήνα. Ανακαλώντας το τραύμα από την απώλεια των αγαπημένων του προσώπων και τις οδυνηρές μνήμες της παιδικής του ηλικίας, το βιβλίο διατρέχει τα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν τις μάζες και άλλαξαν τη μορφή των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων από τον Μεσοπόλεμο έως τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.

Με σημείο εκκίνησης τον εμπρησμό της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη το 1931, σελίδες ημερολογίων αποκαλύπτουν τις πιο επικίνδυνες, σκοτεινές πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού και του απαγορευμένου ερωτισμού, καθώς ο ήρωας διέρχεται όλα τα στάδια της ενηλικίωσης: από τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα φτάνει στα φοιτητικά χρόνια, από τον γάμο στην πατρότητα και από την επαγγελματική ανάδειξη στην κρίση της ωριμότητας. Στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά και στην πραγματική ζωή, ένα τυχαίο περιστατικό ‒μια έκθεση ζωγραφικής στο Βερολίνο‒ ανασύρει μια σημαντική ανάμνηση και τον οδηγεί στη βαθύτερη γνώση του εαυτού του.

Το νέο μυθιστόρημα του Νίκου Ξένιου, Τα σπλάχνα, καταγράφει τα στάδια διαμόρφωσης της ιδεολογίας και της προσωπικότητας του Άλκη Δομέστικου, ενός καθηγητή με ρευστή συνείδηση που προβαίνει σε στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας.

Ο Nίκος Ξένιος σπούδασε Φιλοσοφία στο Ρέθυμνο και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι. Διδάσκει στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Έχει δημοσιεύσει τις μελέτες Πείραμα Λόρκα (Θέατρο και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, εκδ. Ζαχαρόπουλος), The Enchanted Garment (Greek Magic των εκδόσεων Routledge, σε επιμέλεια Γιάννη Πετρόπουλου), καθώς και ανακοινώσεις στα πρακτικά έξι διεθνών συνεδρίων στην Καβάλα, στους Δελφούς, στην Αβινιόν της Γαλλίας και στις Συρακούσες της Σικελίας. Έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Ουτοπία, Τόπος Επίκοινος, Θεατρογραφίες, Dioniso (Πανεπιστημίου Συρακουσών), Théâtres du Monde, Το Τέταρτο, Αρχαιολογία και Τέχνες, Ποιητική και Athens Review of Books. Συνέγραψε, μαζί με τον Στ. Ροδαρέλλη, το Λεξικό Θεατρικών Όρων και έναν πρόλογο στο θεατρικό έργο Γυναίκες του Galán (εκδ. ΚΟΑΝ), ενώ επιμελήθηκε την Ισπανική Γραμματική του Στ. Ροδαρέλλη (εκδ. Ίασπις) και το ελληνικό μέρος στην Ελληνική Γραμματική για Ρωσόφωνους (εκδ. Πελασγός). Έχει δημοσιεύσει διηγήματα στα περιοδικά Ιστός, Αnteprima, Οδός Πανός, Φαρφουλάς και Δέ(κατα), στην εφημερίδα Καθημερινή, στα ηλεκτρονικά περιοδικά Ο Αναγνώστης, Βακχικόν και στις ομαδικές συλλογές Γράψε-σβήσε (εκδ. Φαρφουλάς) και Via dolorosa (εκδ. Βακχικόν). Συνεργάζεται σταθερά με τη βιβλιοφιλική ιστοσελίδα bookpress.

Η συλλογή διηγημάτων του Το άχτι (εκδ. Φαρφουλάς) προτάθηκε από το περιοδικό Διαβάζω για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου 2011. Το 2012 κυκλοφόρησε, από τις ίδιες εκδόσεις, η νουβέλα του Ένα τριάρι για τον Οιδίποδα, που διασκευάστηκε από τον ίδιο για να ανέβει ως θεατρικό αναλόγιο στην Κυπριακή Πρεσβεία Αθηνών. To 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημά του, Το κυνήγι του βασιλιά Ματθία, από τις εκδόσεις Κριτική. Τα σπλάχνα είναι το δεύτερο μυθιστόρημά του.