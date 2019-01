ΑΕΚ: Βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Θίοντορ!

Η ΑΕΚ φρόντισε να ταράξει τα νερά μέσα στο 2019, το οποίο έχει διανύσει μόλις τέσσερις μέρες. Η «Ένωση» προχώρησε σε δύο ηχηρές κινήσεις. Η επιστροφή του Ντελρόι Τζέιμς δυναμώνει σημαντικά την ομάδα του Λούκα Μπάνκι στην φροντ λάιν, όμως το καλύτερο ήρθε λίγο αργότερα.

Ο Τζόρνταν Θίοντορ θα φορά τα κιτρινόμαυρα μέχρι το τέλος της σεζόν, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες και ταυτόχρονα προσθέτει έναν ηγέτη στο ρόστερ της Ένωσης. Πρόκειται, εξάλλου, για έναν παίκτη από το… πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Euroleague με την Αρμάνι Μιλάνο.

Πέραν της παρουσίας του στην Αρμάνι, όμως, ο 29χρονος γκαρντ γνωρίζει πολύ καλά και το BCL. Την σεζόν 2016-17 έκανε… όργια με τη φανέλα της Μπάνβιτ, με την οποία έφτασε ως το Final Four, ενώ αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης.

Εν ολίγοις, η τελευταία διετία έφερε την αγωνιστική… εκτόξευση του Θίοντορ, ο οποίος λογίζεται ως ένας παίκτης του υψηλότερου επιπέδου στην Ευρώπη.

Το who is who του παίκτη

Ο Τζόρνταν Θίοντορ γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1989 και έχει ύψος 1μ.83. Ο Αμερικανός γκαρντ (σ.σ διαθέτει και διαβατήριο Σκοπίων) ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Λύκειο Patterson Catholic του Νιου Τζέρσι, ενώ αποφοίτησε από το Κολέγιο του Seton Hall, έχοντας 16,1 πόντους με 6,6 ασίστ μέσο όρο.

Τον Ιούλιο του 2012 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ατάλια Μπουγιούκσεχιρ. Επόμενες ομάδες του η Mets de Guaynabo από το Πουέρτο Ρίκο και η Huracanes del Atlántico από την Δομινικανή Δημοκρατία.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2013 επέστρεψε ξανά στην Τουρκία για λογαριασμό της Μερσίν, όπου είχε 12,3 πόντους μέσο όρο. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του η Bourg-en-Bresse και το Πρωτάθλημα της Γαλλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 πήρε μεταγραφή στη γερμανική Fraport Skyliners, όπου κατέκτησε το FIBA Europe Cup και την αμέσως επόμενη χρονιά έκανε ακόμα ένα βήμα στην καριέρα του, καθώς συμφώνησε να αγωνιστεί στη Μπάνβιτ.

Με την ομάδα από την Πάνορμο κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας και παρέλαβε το βραβείο του MVP του Τελικού. Τη σεζόν 2016-17 η Μπάνβιτ συμμετείχε στο Basketball Champions League, με τον Θίοντορ να κατακτά το βραβείο του MVP της χρονιάς.

Στις 15 Ιουλίου του 2017 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Αρμάνι Μιλάνο. Mε την ιταλική ομάδα κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ιταλίας και το Σούπερ Καπ στον Τελικό με την Βενέτσια. Ο Θίοντορ σημείωσε 29 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.