Έπιασε «λιμάνι» ο Ρότσεστι

Στον Ολυμπιακό ανήκει και τυπικά από το μεσημέρι του Σαββάτου ο Τέιλορ Ρότσεστι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον 34χρονο Αμερικανό πλέι μέικερ, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό σημαντικές λύσεις τόσο στην οργάνωση του παιχνιδιού, όσο και στο σκοράρισμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον έμπειρο γκαρντ, Τέιλορ Ρότσεστι.

Το who is who

Γεννήθηκε: 01/07/1985

Υπηκοότητα: Αμερικανός/Μαυροβούνιος

Ύψος: 1.85μ.

Θέση: Πλέι μέικερ

Προηγούμενες ομάδες: BG Göttingen (2009–2010), Galatasaray (2010–2011), Alba Berlin, Le Mans Sarthe (2011–2012), Caja Laboral (2012–2013), Angelico Biella, Montepaschi Siena (2013–2014), Nizhny Novgorod 2014–2015, Maccabi Tel Aviv (2015–2016), Lokomotiv Kuban 2016–2017, Crvena zvezda (2017–2018), Tianjin Gold Lions (2018–2019), Anhui Dragons (2019)

Διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο

* Πρωταθλητής FIBA EuroChallenge (2010)

* Πρωταθλητής Σερβίας (2018)

* Κάτοχος Supercup Ιταλίας (2013)

* Κυπελλούχος Ισραήλ (2016)

* Πρωταθλητής Κίνας (Summer 2019)

Διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο

* Πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα (2015)

* MVP του φάιναλ φορ του FIBA EuroChallenge (2010)

Οι αριθμοί του…

Τη σεζόν 2018-19 -με τη φανέλα των Tianjin Gold Lions- είχε σε 45 αγώνες μέσο όρο 33.5 πόντους, 9.1 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ και 1.1 κλέψιμο. Τον Μάρτιο του 2019 υπέγραψε στους Anhui Dragons, όπου σε 34 αγώνες είχε μέσο όρο 37 λεπτά συμμετοχής, 25.1 πόντους, 7.7 ασίστ, 5.5 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα».