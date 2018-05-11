Δεκατρία περιστατικά ανομίας τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η επίθεση στον νομπελίστα Τζ. Γουότσον και τον δημοσιογράφο Π. Μανδραβέλη από τα κυριότερα

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Το «χάρτη» της ανομίας στα ΑΕΙ όλης της χώρας την περίοδο 2011-2017 καταγράφει σε έρευνά του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Συνολικά στα έξι χρόνια το ΠΑΜΑΚ κατέγραψε 358 περιστατικά ανομίας σε συνολικά 19 ιδρύματα.

Τη αρνητική μερίδα του λέοντος έχουν οι πανεπιστημιακοί καθώς τα 95 από τα περιστατικά αφορούν την άσκηση βίας σε βάρος καθηγητών ενώ τα 34 αφορούν επιθέσεις σε βάρος φοιτητών και 27 επιθέσεις σε βάρος τρίτων.

Αναλυτικότερα, έχουν καταγραφεί 87 περιστατικά κατάληψης, 67 περιστατικά εισβολής, 31 περιστατικά ματαίωσης εκλογών, 27 περιστατικά επιθέσεων και 20 περιστατικά ναρκωτικών.

Τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (113), και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Αθηνών (70), το Πολυτεχνείο (37), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (26), το Πανεπιστήμιο Πατρών (13), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (10). Μονοψήφιος αριθμός έχει καταγραφεί στα πανεπιστήμια Αιγαίου, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας, Κρήτης κ.α.

Τα περισσότερα κρούσματα βιας καταγράφηκαν το 2012 (96) και ακολούθουν:

– 77 το 2014

– 46 το 2017

– 39 το 2013

– 38 το 2011

– 31 το 2015

– 31 το 2016

Η μαύρη λίστα

27/01/2011 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

01/02/2011 ΕΚΠΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΚΙΣΑΝ ΓΡΑΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

07/02/2011 ΕΜΠ ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

17/02/2011 ΕΚΠΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

18/02/2011 ΠΑΠΑΤ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

01/04/2011 ΠΟΛΥΚΡ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ

15/04/2011 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

19 07/05/2011 ΠΑΜΑΚ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ

05/10/2011 ΑΠΘ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

23 07/10/2011 ΑΠΘ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

12/10/2011 ΕΚΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

12/10/2011 ΠΑΚΡ ΠΟΛΥΩΡΗ ΟΜΗΡΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

18/11/2011 ΠΟΛΥΚΡ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ

24/11/2011 ΕΜΠ ΟΜΗΡΟΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

26/11/2011 ΕΜΠ ΛΗΣΤΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑ

29/11/2011 ΕΜΠ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ

03/12/2011 ΑΠΘ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

09/12/2011 ΔΠΘ ΠΑΡΤΙ ΒΑΝΔΑΛΩΝ

09/12/2011 ΟΠΑ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΟΙΤΗΤΗ

28/01/2012 ΠΑΠΑΤ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ

09/02/2012 ΑΠΘ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10/02/2012 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

14/02/2012 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ – ΚΑΗΚΕ Η ΑΘΗΝΑ

27/03/2012 ΕΚΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

30/03/2012 ΕΚΠΑ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

01/04/2012 ΕΚΠΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

09/04/2012 ΟΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ

03/05/2012 ΑΠΘ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

03/05/2012 ΠΑΜΑΚ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

04/05/2012 ΑΠΘ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

10/05/2012 ΑΠΘ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΙΧ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΤΗ

12/10/2012 ΑΠΘ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΤΜ ΜΕ ΥΠΟΠΟΛΥΒΟΛΟ

12/10/2012 ΑΠΘ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

30/10/2012 ΟΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

03/11/2012 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

08/11/2012 ΑΠΘ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ

17/11/2012 ΕΜΠ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 108

11/12/2012 ΟΠΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

19/12/2012 ΑΠΘ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΥΣ

29/12/2012 ΟΠΑ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

02/01/2013 ΟΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

08/01/2013 ΟΠΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

11/01/2013 ΟΠΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΜΕ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-ΠΡΟΤΟΜΗ ΜΑΡΑΣΛΗ

18/01/2013 ΙΟΝΙΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ

21/01/2013 ΑΠΘ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΜΠΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙ

21/01/2013 ΑΠΘ ΚΛΟΠΗ Η/Υ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

26/01/2013 ΟΠΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

30/01/2013 ΑΠΘ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΤΑΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

02/03/2013 ΕΚΠΑ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

25/06/2013 ΑΠΘ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

17/12/2013 ΑΠΘ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 25 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

07/01/2014 ΑΠΘ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ

09/01/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

13/01/2014 ΑΠΘ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΛΗΣΤΗ

30/01/2014 ΑΠΘ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

21/03/2014 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΞΥΒΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ

02/05/2014 ΕΚΠΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΠΟΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ

05/05/2014 ΕΜΠ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ, ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΑΙΤΙΑ – ΕΣΠΑΣΑΝ 40 ΠΟΡΤΕΣ

30/08/2014 ΑΠΘ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΜΗΤΚΑ

02/09/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΣΑΚΗ

03/09/2014 ΕΜΠ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΥΤΑΝΗ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ

10/09/2014 ΑΠΘ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΣΑΚΟ ΜΕ ΧΑΣΙΣ ΘΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟ

22/10/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

14/04/2015 ΕΚΠΑ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

14/05/2015 ΕΜΠ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

15/04/2016 ΠΑΠΑΤ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ, ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ

6/10/2016 ΑΠΘ ΒΙΑΣΜΟΣ 23ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

02/06/2017 ΑΠΘ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

23/06/2017 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ

23/06/2017 ΟΠΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΥΓΑΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

23/06/2017 ΠΑΜΑΚ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ

19/07/2017 ΠΑΘΕΣ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ

26/08/2017 ΟΠΑ ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

03/10/2017 ΠΑΝΤΕΙΟ ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΕ ΑΦΙΣΑ

06/10/2017 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10/10/2017 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

14/10/2017 ΑΠΘ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

16/10/2017 ΟΠΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

17/10/2017 ΑΠΘ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

17/10/2017 ΔΠΘ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

 

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