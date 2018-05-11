Δεκατρία περιστατικά ανομίας τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το «χάρτη» της ανομίας στα ΑΕΙ όλης της χώρας την περίοδο 2011-2017 καταγράφει σε έρευνά του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Συνολικά στα έξι χρόνια το ΠΑΜΑΚ κατέγραψε 358 περιστατικά ανομίας σε συνολικά 19 ιδρύματα.
Τη αρνητική μερίδα του λέοντος έχουν οι πανεπιστημιακοί καθώς τα 95 από τα περιστατικά αφορούν την άσκηση βίας σε βάρος καθηγητών ενώ τα 34 αφορούν επιθέσεις σε βάρος φοιτητών και 27 επιθέσεις σε βάρος τρίτων.
Αναλυτικότερα, έχουν καταγραφεί 87 περιστατικά κατάληψης, 67 περιστατικά εισβολής, 31 περιστατικά ματαίωσης εκλογών, 27 περιστατικά επιθέσεων και 20 περιστατικά ναρκωτικών.
Τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (113), και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Αθηνών (70), το Πολυτεχνείο (37), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (26), το Πανεπιστήμιο Πατρών (13), το Πάντειο Πανεπιστήμιο (10). Μονοψήφιος αριθμός έχει καταγραφεί στα πανεπιστήμια Αιγαίου, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας, Κρήτης κ.α.
Τα περισσότερα κρούσματα βιας καταγράφηκαν το 2012 (96) και ακολούθουν:
– 77 το 2014
– 46 το 2017
– 39 το 2013
– 38 το 2011
– 31 το 2015
– 31 το 2016
Η μαύρη λίστα
27/01/2011 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
01/02/2011 ΕΚΠΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΚΙΣΑΝ ΓΡΑΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
07/02/2011 ΕΜΠ ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
17/02/2011 ΕΚΠΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
18/02/2011 ΠΑΠΑΤ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
01/04/2011 ΠΟΛΥΚΡ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ
15/04/2011 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
19 07/05/2011 ΠΑΜΑΚ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ
05/10/2011 ΑΠΘ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
23 07/10/2011 ΑΠΘ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
12/10/2011 ΕΚΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
12/10/2011 ΠΑΚΡ ΠΟΛΥΩΡΗ ΟΜΗΡΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
18/11/2011 ΠΟΛΥΚΡ ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ
24/11/2011 ΕΜΠ ΟΜΗΡΟΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
26/11/2011 ΕΜΠ ΛΗΣΤΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑ
29/11/2011 ΕΜΠ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ
03/12/2011 ΑΠΘ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
09/12/2011 ΔΠΘ ΠΑΡΤΙ ΒΑΝΔΑΛΩΝ
09/12/2011 ΟΠΑ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΟΙΤΗΤΗ
28/01/2012 ΠΑΠΑΤ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ
09/02/2012 ΑΠΘ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10/02/2012 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
14/02/2012 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ – ΚΑΗΚΕ Η ΑΘΗΝΑ
27/03/2012 ΕΚΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
30/03/2012 ΕΚΠΑ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
01/04/2012 ΕΚΠΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
09/04/2012 ΟΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ
03/05/2012 ΑΠΘ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
03/05/2012 ΠΑΜΑΚ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
04/05/2012 ΑΠΘ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
10/05/2012 ΑΠΘ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΙΧ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΤΗ
12/10/2012 ΑΠΘ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΤΜ ΜΕ ΥΠΟΠΟΛΥΒΟΛΟ
12/10/2012 ΑΠΘ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
30/10/2012 ΟΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
03/11/2012 ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
08/11/2012 ΑΠΘ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ
17/11/2012 ΕΜΠ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 108
11/12/2012 ΟΠΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
19/12/2012 ΑΠΘ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΥΣ
29/12/2012 ΟΠΑ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
02/01/2013 ΟΠΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ
08/01/2013 ΟΠΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
11/01/2013 ΟΠΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΜΕ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-ΠΡΟΤΟΜΗ ΜΑΡΑΣΛΗ
18/01/2013 ΙΟΝΙΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ
21/01/2013 ΑΠΘ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΜΠΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙ
21/01/2013 ΑΠΘ ΚΛΟΠΗ Η/Υ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
26/01/2013 ΟΠΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
30/01/2013 ΑΠΘ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΤΑΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
02/03/2013 ΕΚΠΑ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
25/06/2013 ΑΠΘ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
17/12/2013 ΑΠΘ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 25 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
07/01/2014 ΑΠΘ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ
09/01/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ
13/01/2014 ΑΠΘ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΛΗΣΤΗ
30/01/2014 ΑΠΘ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
21/03/2014 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΞΥΒΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΖΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ
02/05/2014 ΕΚΠΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΠΟΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ
05/05/2014 ΕΜΠ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ, ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΑΙΤΙΑ – ΕΣΠΑΣΑΝ 40 ΠΟΡΤΕΣ
30/08/2014 ΑΠΘ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΜΗΤΚΑ
02/09/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΣΑΚΗ
03/09/2014 ΕΜΠ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΥΤΑΝΗ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
10/09/2014 ΑΠΘ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΣΑΚΟ ΜΕ ΧΑΣΙΣ ΘΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟ
22/10/2014 ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
14/04/2015 ΕΚΠΑ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
14/05/2015 ΕΜΠ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
15/04/2016 ΠΑΠΑΤ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ, ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ
6/10/2016 ΑΠΘ ΒΙΑΣΜΟΣ 23ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ
02/06/2017 ΑΠΘ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
23/06/2017 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ
23/06/2017 ΟΠΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΥΓΑΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
23/06/2017 ΠΑΜΑΚ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ
19/07/2017 ΠΑΘΕΣ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
26/08/2017 ΟΠΑ ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
03/10/2017 ΠΑΝΤΕΙΟ ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΕ ΑΦΙΣΑ
06/10/2017 ΠΑΠΑΤ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10/10/2017 ΕΚΠΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
14/10/2017 ΑΠΘ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
16/10/2017 ΟΠΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
17/10/2017 ΑΠΘ ΟΜΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
17/10/2017 ΔΠΘ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ