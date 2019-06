Youtube: Αυτά είναι τα 10 πιο δημοφιλή video όλων των εποχών

Το Youtube αποτελεί τη δημοφιλέστερη βίντεο πλατφόρμα παγκοσμίως με περισσότερους από 15.000.000.000 χρήστες μηνιαίως και ύστερα από 14 χρόνια παρουσίας στο Διαδίκτυο, τα νούμερα των προβολών στα βίντεο που φιλοξενεί είναι εντυπωσιακά.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και τον Νοέμβριο του 2006 ονομάστηκε από το περιοδικό Time «Invention of the Year 2006» και τον Οκτώβριο του 2006, αγοράστηκε από την Google έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Σύμφωνα με μια ιστορία, η ιδέα για τη δημιουργία του YouTube ήρθε το 2004 έπειτα από δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Αρχικά με την έκθεση του στήθους Τζάνετ Τζάκσον σε συναυλία της και αργότερα από το μεγάλο τσουνάμι που χτύπησε τον Ινδικό Ωκεανό. Ο Καρίμ, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει εύκολα βίντεο κλιπ της, για κάθε εκδήλωση σε απευθείας σύνδεση, τον οδήγησε στην ιδέα του site και στον διαμοιρασμό βίντεο.

Το πρώτο βίντεο από το YouTube, με τίτλο «Me at the zoo», δείχνουν τον συνιδρυτή Τζουντ Καρίμ στο Diego Zoo San. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 23 Απριλίου του 2005, και ακόμα προβάλλεται στην ιστοσελίδα με πάνω από 65 εκατομμύρια προβολές.

Το 2019 το δημοφιλέστερο βίντεο έχει πάνω από 6 δισεκατομμύρια θεάσεις και όπως θα ήταν αναμενόμενο είναι ένα τραγούδι, όπως και τα περισσότερα του To-10, καθώς τα συγκεκριμένα είναι αυτά που ο περισσότερος κόσμος θα δει για περισσότερες από μία φορές. Εντύπωση προκαλεί το Νο4 της, το οποίο είναι ένα ρωσικό παιδικό! Ακολουθεί η λίστα με τα 10 πιο δημοφιλή βίντεο όλων των εποχών:

Lui Fonci – Despacito ft. Daddy Yankee 6.239.940.585 προβολές

Ed Sheeran – Shape of you 4.237.635.156 προβολές

Wiz Khalifa – See you Again ft. Charlie puth Furious 7 Soundtrack 4.131.487.793 προβολές

Masha ad the bear: Recipe for disaster 3.692.187.447 προβολές

Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk 3.577.019.627 προβολές

PSY – Gangnam style 3.359.373.588 προβολές

Justin Bieber – Sorry 3.141.662.758 προβολές

Maroon 5 Sugar 2.972.831.068 προβολές

Pinkfong Kid’s Songs & stories – Baby Shark Dance 2.882.850.051 προβολές

Katy Perry – Roar 2.833.017.866 προβολές