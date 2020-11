Σε υψηλά επίπεδα οι gaming πωλήσεις φέτος

Μπορεί η πανδημία να έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όμως αυτό δεν εμπόδισε αρκετούς να στραφούν προς το gaming μέσα στην καραντίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει το NPD, από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις των παιχνιδιών και όσα σχετίζονται με αυτό, σημείωσαν τεράστιο ρεκόρ όσον αφορά τις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, τα παιχνίδια, οι κονσόλες και τα gaming αξεσουάρ στο προαναφερθέν διάστημα, άγγιξαν σε έσοδα τα 11.2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μια μεγάλη αύξηση του 24% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, τα 10.4 δισ. δολάρια, αφορούσαν μόνο software και άλλο περιεχόμενο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά μεγάλη άνοδο είδαν και οι mobile αγορές.

Στη κορυφή του software φιγουράρει (χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη) ο indie τίτλος, Among Us, ο οποίος κατάφερε στο ίδιο διάστημα να ξεπεράσει μεγάλους ΑΑΑ τίτλους σε πωλήσεις, όπως τα NBA 2K21, Super Mario 3D All-Stars, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Ghost of Tsushima, όπως επίσης και άλλα franchises, συμπεριλαμβανομένων των Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Fortnite και Minecraft.

Όσο για το ποιος τίτλος δεν τα πήγε και τόσο καλά σε πωλήσεις αυτός είναι το Marvel’s Avengers της Square Enix.

Όσον αφορά για τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του χρόνου, η αγορά φαίνεται πως θα κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς τόσο λόγω της εορταστικής περιόδου όσο και λόγω του ερχομού των next-gen κονσολών από Sony και Microsoft.