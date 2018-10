Τραμπ: Aπολύτως ψευδής η κατάθεση Κόεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Μάικλ Κόεν είπε ψέματα όταν κατέθεσε ενόρκως ότι ο εντολέας του ήταν εκείνος που τον πρόσταξε να παραβιάσει τον νόμο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάικλ Κόεν — που μέχρι τότε καυχιόταν ότι ήταν ο άνθρωπος που κανόνιζε τις δουλειές του Τραμπ, πως ήταν ο «φίξερ» του αμερικανού προέδρου — παραδέχθηκε την ενοχή του τον Αύγουστο σε οκτώ ποινικά αδικήματα, ανάμεσά τους φοροδιαφυγή, τραπεζική απάτη και παραβίαση των κανόνων για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών στις ΗΠΑ.

Trump says former lawyer Cohen’s testimony was ‘totally false’: AP https://t.co/IsneOYJ8pP

— Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2018