«Συμβουλές» στον Δένδια δίνει τώρα ο…Τσαβούσογλου (ΦΩΤΟ)

Για μία ακόμη φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκαλεί στέλνοντας… χρησμό για ελληνοτουρκική συνεννόηση το 2021 την ώρα που επιχειρεί μάλιστα να ποδηγετήσει τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Τελευταίο επεισόδιο της προκλητικής συμπεριφοράς του Τσαβούσογλου, μία ανάρτησή του στο Twitter με την οποία καλεί τον κ. Δένδια να «σταματήσει να ζητά βοήθεια από άλλους προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απαντά σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια, λέγοντας πως «θέλει να του δώσει μία φιλική συμβουλή». Εύχεται μάλιστα το 2021 να είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά».

Dear Niko, here’s some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi

