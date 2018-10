Ο Τσιτσιπάς στο Next Generation Finals της ΑΤΡ

Εκτός του Τσιτσιπά, έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής οι γεννηθέντες το 1997 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία), Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ), Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία), ο γεννηθείς το 1998 Φράνσις Τιαφόου (ΗΠΑ) και οι γεννηθέντες το 1999 Ντένις Σαποβάλοφ (Καναδάς), Αλεξ Ντε Μάινορ (Αυστραλία).

Just got informed that I qualified for the @nextgenfinals in Milan this November. Can’t wait to see the exact same photo but for the @atpworldtour finals in London.

Let’s get it! #TheFutureIsNowpic.twitter.com/jNeY6OLmnf

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 8 Οκτωβρίου 2018