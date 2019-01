Νέα κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis

View image on Twitter

Άδωνις Γεωργιάδης ✔@AdonisGeorgiadi Φυσικά και γνωρίζω πλέον ποιοι είναι οι άλλοι δύο, όπως άπαντες οι ασχολούμενοι με το θέμα τους γνωρίζουν, αφού η Εισαγγελία απέτυχε να προστατεύσει την ανωνυμία τους από ανικανότητα, αλλά ποτέ δημοσίως δεν είπα το όνομα τους και προκαλώ να ανεβάσει ηχητικό που τα λέω ο ψεύτης 214

