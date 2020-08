Μπορέλ και Μάας: Να σταματήσει τις προκλήσεις η Άγκυρα(VIDEO)

Ολοκληρώθηκε, περί τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο.

Αμέσως μετά, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μαζί με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας, παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο. Είπε ακόμα ότι η ΕΕ στέκεται δίπλα σε Ελλάδα και Κύπρο και πιστεύει ότι πρέπει η Αγκυρα να απέχει από τις προκλήσεις, προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες της Γερμανίας, ώστε να βρεθεί λύση και είπε ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει να συμβάλει.

Όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων προς την Τουρκία, ο Μπορέλ είπε ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση των υπουργών Εξωτερικών, να ζητηθεί από τις υπηρεσίες να επιταχυνθεί η εργασία για να προστεθούν και άλλα άτομα (που θα προτείνει η Κύπρος) σε αυτά που υφίστανται κυρώσεις από την ΕΕ για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, παρέπεμψε ωστόσο στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε επίσης ότι είμαστε σαφείς ως προς την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είπε ακόμα ότι μόνο με διάλογο θα αποφευχθεί η κρίση και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει τις προκλήσεις.

