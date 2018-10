Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: «Λύγισε» εκτός έδρας το Τριφύλλι. – videos

Με τον Καλάθη σε μέτρια βραδιά, ο Παναθηναϊκός ήταν ιδιαίτερα άστοχος στην επίθεση και «ευάλωτος» στην άμυνα, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στη Euroleague, από την Μπάγερν στο Μόναχο, με 80-79.

Το ματς ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, με τους Γερμανούς να παίρνουν μικρό προβάδισμα στα τελευταία και τον Λάνγκφορντ να προσπαθεί να το γυρίσει μόνος του για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Έφθασε μάλιστα κοντά στο να τα καταφέρει όμως, ένα μοιραίο λάθος του Γκιστ πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, έφεραν μία ακόμη εκτός έδρας ήττα για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζοντας τις άσχημες εκτός έδρας εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν.

Πολλά λάθη από τον Καλάθη, που είχε 9 πόντους και 8 ασίστ, αρνητικός ο Τόμας και ο Παπαπέτρου, που χρεώθηκε νωρίς με φάουλ, βοήθησαν στην αρχή Λεκαβίτσιους και Παππάς. Κορυφαίοι του ματς για το Τριφύλλι, ο Λάνγκφορντ με 18 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος, αλλά και ο Μήτογλου, που «πάλεψε» σε άμυνα και επίθεση με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ. Καλοί στην άμυνα Λάσμε και Αντετοκούνμπο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς και προηγήθηκε με 7-0, όμως με τον Καλάθη να είναι σε κακή βραδιά και να κάνει τρία λάθη στην πρώτη περίοδο, βρέθηκε ισόπαλος στο δεκάλεπτο με 20-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο μάλιστα, η Μπάγερν πέρασε και μπροστά στο σκορ, αφού Μπούκερ και Γουίλιαμς «πλήγωναν» την άμυνά του και στην επίθεση ήταν πολύ άστοχος.

The spin and POWER move from @DWXXIII!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8K3xnNXR5f

Τελικά η είσοδος των Λεκαβίτσιους και Παππά, βελτίωσε την εικόνα της ομάδας και κάποια διαδοχικά κλεψίματα και καλάθια του Έλληνα γκαρντ, έφεραν τους «πράσινους» και πάλι μπροστά με 36-38 και 40-41 στο ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ αύξησε δύο φορές το προβάδισμα, στο 42-49 και το 50-56, όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει σε κανένα σημείο του ματς και η Μπάγερν με τον Τζέντοβιτς να σκοράρει διαρκώς, μείωσε ξανά στο καλάθι, στο 30′ για το 66-68.

Το ματς έμεινε έτσι ντέρμπι μέχρι τέλους και πήγαινε καλάθι-καλάθι στο τελευταίο δεκάλεπτο, μέχρι να κάνει η γερμανική ομάδα ένα μικρό σερί 6-0 και να παίρνει σημαντική διαφορά +5 με το σκορ στο 73-68. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε όμως να «απαντήσει» με τον Μήτογλου να κάνει δουλειά σε άμυνα και επίθεση και τον Λάνγκφορντ να αναλαμβάνει τις τελευταίες επιθέσεις, σκοράροντας με προσωπικά καλάθια και βολές, για το 78-77. Ένα λανθασμένο φάουλ του Αντετοκούνμπο όμως έδωσε εύκολους πόντους στη Μπάγερν, για να πάει τελικά το ματς στις βολές.

Εκεί ο Μπούκερ έκανε τη χάρη στους «πράσινους» να αστοχήσει και στις δύο, 5 δεύτερα πριν τη λήξη, όμως ο Γκίστ που πήρε το ριμπάουντ έκανε βιαστικά, λάθος πάσα, δίνοντας άδοξο τέλος στο ματς, για να παραμείνει το 80-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 40-41, 56-58, 80-79

What a finish and what a win for @fcb_basketball pic.twitter.com/EF6MFNJ5mY

— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018