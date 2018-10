Η Τέιλορ Σουίφτ κατέχει τα περισσότερα βραβεία AMAs

Η Τέιλορ Σουίφτ άνοιξε την τελετή απονομής των βραβείων Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων 2018 American Music Awards 2018 (AMAs) και ήταν από τις μεγάλες κερδισμένες της βραδιάς.

Η σταρ της ποπ άνοιξε την παράσταση το βράδυ της Τρίτης στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες, το οποίο προβλήθηκε ζωντανά από το ABC. Η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των AMAs, έδωσε πολιτικό τόνο στην ομιλία της, όταν ανέβηκε να παραλάβει το τέταρτο τρόπαιο της βραδιάς.

Το κοινό φώναζε: «Τέιλορ! Τέιλορ» καθώς ο Λένι Κράβιτζ παρουσίαζε το βραβείο και η τραγουδίστρια επανέλαβε τις πρόσφατες θέσεις που διατύπωσε με ανάρτησή της στο Instagram παροτρύνοντας τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος στο Τενεσί.

«Καταλαβαίνω πόσο τυχερή είμαι να έχω κάποιους που νοιάζονται για μένα ή τη μουσική μου. Κάθε φορά που με κάνετε αρκετά τυχερή να φθάνω σε μια σκηνή και να έχω κάτι πραγματικά λαμπερό στα χέρια μου και να λέω ευχαριστώ, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό … σημαίνει κάτι διαφορετικό για μένα» είπε η τραγουδίστρια.

Αυτή τη φορά αντιπροσωπεύει ενθάρρυνση και κίνητρο για μένα να είμαι καλύτερη, να εργάζομαι σκληρότερα και να σας κάνω υπερήφανους όσο μπορώ όσο μπορούμε, γι αυτό σας ευχαριστώ για αυτό το απίστευτο σύμβολο ενθάρρυνσης… αυτό το βραβείο και κάθε βραβείο που δόθηκε απόψε ψηφίστηκε από πολίτες, ανέφερε.

«Και ξέρετε τι άλλο ψηφίζουν οι πολίτες στις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Βγείτε έξω και ψηφίστε! Σας αγαπώ παιδιά» τόνισε.

Η Σουίφτ ανέβηκε στη σκηνή των μουσικών βραβείων μετά από τρία χρόνια και άνοιξε την τελετή απονομής των American Music Awards 2018 τραγουδώντας το «I Did Something Bad».

Στη βραδιά αποδόθηκε φόρος τιμής στη βασίλισσα της soul, Αρίθα Φράνκλιν με βίντεο και μουσικό αφιέρωμα στην καριέρα και την κληρονομιά της τραγουδίστριας που πέθανε το καλοκαίρι.

Η Γκλάντις Νάιτ τραγούδησε το «Amazing Grace» μπροστά στα πορτραίτα της μεγάλης ντίβας της σόουλ μουσικής.

Ο τραγουδιστής της γκόσπελ και ιερέας, Ντόνι ΜακΚλέρκιν ερμήνευσε το «Climbing Higher Mountains» και στη συνέχεια παρουσίασε τη Σίσι Ουάινανς, η οποία τραγούδησε το «Oh Mary Do not You Weep» συνοδευόμενη από χορωδία γκόσπελ. Η Αρίθα Φράνκλιν ξεκίνησε να τραγουδάει σε γκόσπελ χορωδία στο Ντιτρόιτ.

Η Λέντισι τραγούδησε το «How I Got Over» και η Mary Mary έκλεισε το αφιέρωμα ερμηνεύοντας το «Old Landmark».

Στη διάρκεια της βραδιάς στη σκηνή ανέβηκαν και τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Jlo, Cardi B με Bad Bunny και J Balvin, Mariah Carey, Carrie Underwood, Τwenty Οne Pilots.

Οι νικητές των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων 2018 είναι:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Taylor Swift

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Camila Cabello

Συνεργασία της Χρονιάς: Camila Cabello feat. Young Thug, «Havana»

Περιοδεία της Χρονιάς: Taylor Swift

Βίντεο της Χρονιάς: Camila Cabello feat. Young Thug, «Havana»

Αγαπημένος Καλλιτέχνης στα Social Media: BTS

Αγαπημένος Άνδρας Καλλιτέχνης Pop/Rock: Post Malone

Αγαπημένη Γυναίκα Καλλιτέχνης Pop/Rock: Taylor Swift

Αγαπημένο Ντουέτο/Συγκρότημα Pop/Rock: Migos

Αγαπημένο Άλμπουμ Pop/Rock: Reputation Taylor Swift

Αγαπημένο Τραγούδι Pop/Rock: Camila Cabello feat. Young Thug, «Havana»

Αγαπημένο Άλμπουμ Country: Kane Brown, Kane Brown

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Country: Carrie Underwood

Αγαπημένο Ντουέτο/Συγκρότημα Country: Florida Georgia Line

Αγαπημένο Τραγούδι Country: Kane Brown, «Heaven»

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Rap/Hip-Hop: Cardi B

Αγαπημένο Άλμπουμ Rap/Hip-Hop: Post Malone, Beerbongs & Bentleys

Αγαπημένο Τραγούδι Rap/Hip-Hop: Cardi B, «Bodak Yellow (Money Moves)»

Αγαπημένος Άνδρας Καλλιτέχνης Soul/R&B: Khalid

Αγαπημένη Γυναίκα Καλλιτέχνης Soul/R&B: Rihanna

Αγαπημένο Άλμπουμ Soul/R&B: XXXTentacion, 17

Αγαπημένο Τραγούδι Soul/R&B: Bruno Mars and Cardi B, «Finesse»

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Alternative Rock: Panic! at the Disco

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Adult Contemporary: Shawn Mendes

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Latin: Daddy Yankee

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Contemporary Inspirational: Lauren Daigle

Αγαπημένος Καλλιτέχνης Electronic Dance Music: Marshmello

Αγαπημένο Σάουντρακ: Black Panther: The Album, Music From And Inspired By

