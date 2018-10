Η απάντηση Μοσκοβισί στο… σόου του Ιταλού ευρωβουλευτή: «Μια μέρα ξυπνάμε με φασισμό»

«Το επεισόδιο με το παπούτσι από την Ιταλία είναι αλλόκοτο. Στην αρχή χαμογελάμε και το θεωρούμε ως κάτι γελοίο, στη συνέχεια συνηθίζουμε σε μια κουφή συμβολική βία και μια μέρα ξυπνάμε με τον φασισμό. Ας βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Η δημοκρατία είναι ένας εύθραστος θησαυρός», έγραψε στο Twitter ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

L’ιpisode de la « chaussure ?? made in Italy » est grotesque. Au dιbut on sourit et on banalise parce que c’est ridicule, puis on s’habitue ΰ une sourde violence symbolique, et un jour on se rιveille avec le fascisme. Restons vigilants! La dιmocratie est un trιsor fragile

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 24 Οκτωβρίου 2018