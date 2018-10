Εγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο σε τουρνουά ATP – Δείτε βίντεο

Αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά σε τελικό της ATP και κατάφερε να φτάσει στον τίτλο χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα στον τελικό. «Εσπασε» μάλιστα το σερί του Γκούλμπις, που δεν είχε χάσει κανέναν τελικό (6-0 στο μονό, 2-0 στο διπλό) μέχρι την Κυριακή (21/10)! Αν και τώρα βρίσκεται στο Νο145, ο Γκούλμπις έχει υπάρξει μέλος του Top 10 στο παρελθόν!

