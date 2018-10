Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος στο LSE: «Το Μέλλον της Υγείας Είναι Εδώ”

Ομιλία για το Μέλλον της Υγείας έδωσε στο London School of Economics and Political Science (LSE) στο Λονδίνο, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Στο Wolfson Theatre του London School of Economics (LSE), ο Δρ. Αποστολόπουλος κατέθεσε τη ματιά του για τον κρίσιμο χώρο της Υγείας που μεταβάλλεται ραγδαία. Την εκδήλωση, με τίτλο «The Future of Healthcare: Staying healthy in the 21st Century – A View from Greece», διοργάνωσαν από κοινού το LSE Health και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE. Το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο επικεφαλής του LSE Health, Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, που κατέχει την έδρα του Brian-Abel Smith, στο κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.