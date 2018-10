Βρήκε ποντίκι στο ρύζι του. «Η γυναίκα μου κάνει εμετό ανεξέλεγκτα». Σοκαριστική φωτογραφία

Ένας καταναλωτής αισθάνεται… αναγούλα στην τοποθεσία «νεκρό ποντίκι στο ρύζι μου»! Η φωτογραφία κάνει τον γύρο του κόσμου και οι «φωνές» καταδίκης των υγειονομικών ελέγχων είναι εκκωφαντικές.

Ο λόγος για τον Richard Leech, ο οποίος ανήρτησε δύο φωτογραφίες στο Twitter. Η μία δείχνει την συσκευασία γνωστής μάρκας από ρύζι που χρειάζεται μόνο να μπει στον φούρνο μικροκυμάτων.

Η δεύτερη φωτογραφία… σοκ. Είναι το «μετά» και δείχνει το ρύζι μαγειρεμένο, αλλά μαζί με αυτό ένα ποντίκι!

Ο χρήστης του Twitter αναφέρει πως το σπίτι του μυρίζει… μαγειρεμένο ποντίκι και πως τα αποτελέσματα ήταν… καθοριστικά για την σύζυγό του.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Γεια σας @LidlUK αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε πώς αυτό το ποντίκι βρέθηκε μέσα στο πακέτο με το ρύζι; Τώρα το σπίτι μου βρωμάει μαγειρεμένο ποντίκι και η σύζυγός μου κάνει εμετό ανεξέλεγκτα».

Hi @LidlUK I wonder if you could let me know how this mouse got into my packet of rice? Now my house stinks of cooked mouse and my wife is uncontrollable vomiting. pic.twitter.com/swV4ymVWJK

— Richard Leech (@richardleech90) October 22, 2018