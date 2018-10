Euroleague: Πρώτες νίκες για Μπαρτσελόνα – Μακάμπι. Ακάθεκτη η ΤΣΣΚΑ – videos

Ο Αντε Τόμιτς (18π.) πήρε από το… χέρι την Μπαρτσελόνα και την οδήγησε στο 83-73, επί της Μπάγερν Μονάχου, στο “Παλάου Μπλαουγκράνα”. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κρις Σίνγκλετον πρόσθεσε 15 πόντους στην πρώτη νίκη των Καταλανών στη φετινή Euroleague.

[email protected] gets its first win of the season! pic.twitter.com/b2yrvEHajT — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2018

Η Μακάμπι δυσκολεύτηκε στην έδρα της Μπούντουτσνοστ, αλλά επικράτησε με 78-68 και πήρε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση. Οι φιλοξενούμενοι είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σκότι Γουίλμπεκιν που πέτυχε 28 πόντους (6/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη) και…μίλησε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

A first win of the season for @MaccabitlvBC as @scottiew_5 goess OFF for 28 points! Highlights… pic.twitter.com/K9hpROujl7 — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2018

Άξιο αναφοράς, πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (25.10.2018) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Eurleague.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη είχε 2 στα 26 τρίποντα, αλλά κατάφερε να “λυγίσει με 79-75 τη μαχητική Νταρουσάφακα και να κάνει το 3×3 στην Euroleague, έχοντας για «οδηγό» τον Νικίτα Κουρμπάνοφ (13 π., πήρε 11 ριμπ. και 1 τρ.).

[email protected] grinds out a tough win at home to keep its perfect record! pic.twitter.com/j7o0Gj5Mtz — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2018

Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας της 3ης αγωνιστικής

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Νταρουσάφακα 79-75

Μπουντούτσνοστ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 68-78

Παναθηναϊκός – Γκραν Κανάρια 102-87

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 83-73

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (19/10)

Χίμκι – Αναντολού Εφές

Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια

Η βαθμολογία με… μισή την 3η αγωνιστική





Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

25/10

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια

Αρμάνι Μιλάνο – Χίμκι

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπουντούτσνοστ

26/10

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νταρουσάφακα – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας

Γκραν Κανάρια – ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Πηγή: Newsit.gr