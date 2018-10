Αυτό είναι το τρομοπακέτο που έστειλαν στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο – Νέος συναγερμός στην Βαλτιμόρη

Τα τρομοπακέτα φτάνουν το ένα μετά το άλλο στους παραλήπτες τους. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έσπευσε τα ξημερώματα στην περιοχή Τραϊμπέκα σε κτίριο που ανήκει στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Tο δέμα ελήφθη στον αριθμό 375 της οδού Γκρίνουϊτς. Η κλήση έγινε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα. Στη διεύθυνση αυτή είναι καταχωρημένες δύο επιχειρήσεις: Το Tribeca Film Festival και το Tribeca Grill. Και τα δύο ανήκουν στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος επικρίνει με σφοδρότητα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντε Νίρο είχε κάποτε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «εθνική καταστροφή».

Το CNN δημοσίευσε φωτογραφία του τρομοπακέτου με παραλήπτη τον Ντε Νίρο

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το εστιατόριο του Ντε Νίρο ήταν άδειο τη στιγμή που έφτασε το ύποπτο πακέτο. Αμέσως μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις στο Μπρονξ με ειδικό όχημα της αστυνομίας. Εκεί, θα ερευνηθεί με ακτίνες Χ για να διαπιστωθεί τι περιέχει μέσα.

Numerous #NYPD offices, detectives converge on restaurant and property owned by #RobertDeniro Many streets closed. Sources: Suspicious package, containing explosive device similar to others sent to Clintons, Obamas, others sent to Deniro #BREAKING #NBC4NY pic.twitter.com/cp6QeJ7Wwz — Katherine Creag (@katcreag4NY) October 25, 2018

BREAKING: Law Enforcement Sources tell News 4’s @MarcSantia4NY a suspicious package & device, similar to the ones sent to top Democrats, was received at the location of TriBeCa grill owned by actor Robert DeNiro. We’re Live with more info on this @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/jKa5rm9kGS — Tracie Strahan (@tstrahan4NY) October 25, 2018

Το χρονικό με τα τρομοπακέτα

Κόκκινο συναγερμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αποστολή τρομοπακέτων σε πολιτικούς και όχι μόνο. Το πρώτο εστάλη πριν από μερικές μέρες στον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος, όμως την Τετάρτη τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, όταν ανάμεσα στους παραλήπτες των παγιδευμένων πακέτων ήταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια πρόεδρος Χίλαρι Κλίντον και τα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη.

Ξεκίνησε αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν κι άλλα, αφού οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος έχουν γίνει επίσης ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Έρικ Χόλντερ. Μέχρι και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ανέφερε πως έλαβε ύποπτο πακέτο, αλλά τελικά αυτό φαίνεται πως περιείχε φυλλάδια της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys.

Το FBI έχει αναλάβει την έρευνα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ένα ακόμα ύποπτο πακέτο, παραλήπτης του οποίου φέρεται να είναι ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Στόχος έγινε και η βουλευτής των Δημοκρατικών Μαξιν Γουότερς από την Καλιφόρνια, η οποία έχει επικρίνει σφοδρότατα (όπως και οι υπόλοιποι) τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Δυο τρομο-πακέτα, παρόμοια με εκείνα που εστάλησαν στον Ομπάμα και την Κλίντον, βρέθηκαν πριν φτάσουν στην Γουότερς. Εντοπίστηκαν σε ταχυδρομείο του Λος Άντζελες.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance. — FBI (@FBI) October 25, 2018

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν την αποστολή των πακέτων αυτών τρομοκρατική ενέργεια. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έχουν βρεθεί μέσα στα δέματα αποτελούνταν από έναν σωλήνα καλυμμένο με μαύρη ταινία, μια μικρή μπαταρία σαν αυτές που χρησιμοποιούνται στα ρολόγια, θραύσματα από γυαλιά και κάποιου είδους σκόνη, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν εκρηκτική ή όχι.





Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ και το γεγονός πως εξαιτίας της ύπαρξης ενός «ύποπτου» πακέτου, εκκενώθηκαν τα γραφεία του San Diego Union-Tribune, καθώς κι ένα αεροπλάνο της American Airlines!

Ο Τραμπ τα έβαλε με τα… ΜΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μεν την αποστολή των παγιδευμένων δεμάτων αλλά τα έβαλε με τα ΜΜΕ, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να «αναστείλουν τις εχθροπραξίες».

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διενεργεί μια εντατική έρευνα και θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους προσαγάγουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολύ γρήγορα ελπίζω», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Γουισκόνσιν.

«Κάθε πράξη ή απειλή πολιτικής βίας είναι μια επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας μας», συνέχισε, τονίζοντας πως εύχεται τα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ να εκφράζονται «με ειρήνη και αρμονία».

Ο Τραμπ απαίτησε από τα αμερικανικά ΜΜΕ να υιοθετήσουν «πολιτισμένο τόνο», να «σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς τέλος», τις «συνεχείς επιθέσεις και τον αρνητισμό» και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων. «Πρέπει να σταματήσουν», επέμεινε.

«Είμαστε 13 ημέρες πριν από τις πολύ, πολύ σημαντικές εκλογές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου για την ανανέωση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως «δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις από όχλους σε δημόσιους χώρους», ούτε να «καταστρέφεται δημόσια περιουσία». Προφανώς αναφερόταν στο γεγονός ότι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι και εγκάλεσαν Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές κατά τη διάρκεια της ασυνήθιστα μακράς και εξαιρετικά τεταμένης διαδικασίας για την επικύρωση του διορισμού του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

