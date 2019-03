Economist: Ένας στους 2 Ευρωπαίους με ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

«Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην απόκτηση δεξιοτήτων. Πρέπει να είναι προσανατολισμένη ΚΑΙ στην απόκτηση δεξιοτήτων», ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου του Economist, ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.

Ο υπουργός Παιδείας σχολίασε ότι τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα υπήρξε στρεβλή επιχειρηματικότητα και υποστήριξε ότι δεν δημιουργήθηκαν στην αγορά εργασίας οι ανάγκες εκείνες που θα έπρεπε, ούτως ώστε να «κουμπώσουν» με τη δομή της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.

«Για εμάς, είναι ακόμη πιο σημαντική η Παιδεία των νέων. Είναι αυτή που θα καταφέρει να δημιουργήσει πολίτες με προσαρμοστικότητα στις νέες καταστάσεις», σημείωσε ο κ. Γαβρόγλου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει το μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, τα πανεπιστήμια θα έχουν παραδοσιακά τμήματα, αλλά και τμήματα με νέα γνωστικά πεδία. Ειδική μνεία έκανε στη δημιουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Επίσης, εμφανίστηκε επικριτικός με τις στατιστικές διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα – τέθηκε στη συζήτηση το εύρημα ότι το 1/3 των επιχειρήσεων δεν βρίσκει εργατικό δυναμικό με τις δεξιότητες που επιθυμεί- αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των πολιτικών τους.

Από την πλευρά της, η Νίκη Κεραμέως, τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, στάθηκε στην αδυναμία σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα ως φαινόμενο το οποίο επιτείνεται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, η Ελλάδα, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. (αγγίζει το 36,6%). Ανάμεσα δε στις χώρες του ΟΟΣΑ, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων (περίπου στο 20%). Ως αποτέλεσμα, «χιλιάδες νέοι με προσόντα αναζητούν εκτός συνόρων ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον», δεδομένης και της οριζόντιας αναντιστοιχίας προσόντων, την οποία καταδεικνύει μελέτη του ΣΕΒ το 2018.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεραμέως περιέγραψε τους βασικούς άξονες του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η καλλιέργεια των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), η επένδυση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το γυμνάσιο, η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση και η προώθηση της διάδρασης των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις.

Ακόμη, ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τόνισε ότι η Εκπαίδευση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών – μελών της ΕΕ, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η Ένωση έχει να παίξει ρόλο, βοηθώντας τις χώρες να καθορίσουν κοινούς στόχους και καλύπτοντας ενδεχομένως ελλείμματα στα εθνικά τους συστήματα. Μάλιστα, σημείωσε ότι ένας στους δύο Ευρωπαίους έχει ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, δύο στους δέκα δεν έχουν καθόλου αντίστοιχες δεξιότητες, και ένα ποσοστό της τάξης του 15% κινδυνεύει με αποκλεισμό για αυτόν τον λόγο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκοπουλιώτη, η Επιτροπή προωθεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κατάρτισης, ως ζωτικής σημασίας για την καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. «Στο μέλλον 9 στις 10 επιχειρήσεις θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν 500.000 κενές θέσεις εργασίας».

Εξάλλου, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος στο «ΔΙΚΤΥΟ» για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «η ευθύνη του πολιτικού συστήματος είναι να μην μείνει κανείς πίσω», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αυτοματοποίηση δεν αφορά μόνο το εργοστάσια, αλλά αλλάζει τα δεδομένα σε όλους τους τομείς. Έφερε το παράδειγμα της χρήσης ρομπότ σε αποθήκες ή drones σε καλλιέργειες, τονίζοντας ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ελλάδα υστερεί σε παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα -σε σύγκριση με χώρες παρόμοιων χαρακτηριστικών, όπως η Ολλανδία και το Ισραήλ- είναι η διαφορά στην ενσωμάτωση τεχνολογίας.

Μέσα σε μόλις 5 χρόνια οι απαραίτητες δεξιότητες έχουν αλλάξει εντυπωσιακά, παρατήρησε η κ. Διαμαντοπούλου και τόνισε ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός στους διεθνείς ψηφιακούς δείκτες. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο υπό τα δεσμά του κράτους, το οποίο δεν μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον του. «Χρειαζόμαστε επίσης σχολεία χωρίς ομοιομορφία αλλά με ελευθερίες», πρόσθεσε η κ. Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανεπτυγμένη χώρα χωρίς ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό σύστημα με συμμετοχή στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να δώσει έμφαση στις ήπιες, εκτός ρουτίνας δεξιότητες και κατά βάση θα πρέπει να μάθει στα παιδιά πώς να μαθαίνουν». Στην εκτίμηση αυτή προέβη από το βήμα του Economist ο πρύτανης και καθηγητής διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων του Alba Graduate Business School-The American College of Greece Κώστας Αξαρλόγλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει όλοι να είμαστε αιώνιοι φοιτητές, με την καλή έννοια».

«Έχει σημασία η ελληνική κοινωνία να κατανοήσει τις αλλαγές που είναι σε εξέλιξη, ώστε να προετοιμαστεί για αυτές και η διαδικασία δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια». Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε από το βήμα του Economist ο πρώην πρόεδρος του The Youth of The European People’s Party και συνιδρυτής του Brain Gain, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέλυσε τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την ψηφιακή επανάσταση και συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και το internet of things.

«Η προσαρμοστικότητά μας δεν είναι απλώς ένα μέτρο της ευφυΐας μας. Είναι ένα μέτρο της ικανότητάς μας να επιβιώσουμε», τόνισε ο Μανώλης Βλατάκης, υποψήφιος διδάκτωρ Επιστήμης Υπολογιστών,του Columbia University. Περιγράφοντας τις αλλαγές που είναι σε εξέλιξη σήμερα με την ώθηση της τεχνολογίας, ο κ. Βλατάκης έκανε λόγο για κατάρρευση του ολιγοπωλίου της εξειδικευμένης γνώσης. «Παλαιότερα βασίζαμε τον μισθό μας στο γεγονός ότι στην περιοχή που βρισκόμαστε είμαστε οι μόνοι που μπορούν να ασκήσουν μια δεξιότητα. Με το internet όμως αυτοί οι φραγμοί κατέρρευσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε στην τεχνολογία του Blockchain: «Πολλοί την έχετε ακουστά από το -περίεργο για κάποιους- νόμισμα του Bitcoin. Όμως η ίδια η τεχνολογία είναι μια εξαιρετική βάση για την αυτοματοποίηση όλων των εμπορικών συναλλαγών του πλανήτη. Θα γίνουμε νόμιμοι χωρίς να το θέλουμε. Ακόμη και αν θέλουμε να παρατυπήσουμε στο συμβόλαιο, ο κώδικας θα μας αναγκάζει να είμαστε νόμιμοι».

Για την εισαγωγή των ρομπότ στην καθημερινότητα των ανθρώπων μίλησε ο Νικόλαος Μαυρίδης, Ιδρυτής & Διευθυντής, Interactive Robots and Media Lab. «Φανταστείτε έναν κόσμο με τα ρομπότ στην καθημερινότητά σας. Όχι μόνο ως υπηρέτες αλλά και ως σύντροφοι και φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το 10% της αύξησης του ΑΕΠ και το 16% της αύξησης της παραγωγικότητας μπορούν να προέλθουν από την ανάπτυξη της ρομποτικής.

Όπως είπε, το γεγονός ότι οι μηχανές θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας θα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ασχολείται με δραστηριότητες που αρμόζουν περισσότερο στη φύση και στις δυνατότητές του. «Το ζήτημα είναι ότι πολλές από αυτές τις εξελίξεις ίσως δεν θα είναι προσβάσιμες από εμάς», υπογράμμισε ο κ. Μαυρίδης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.

«Τα 2/3 των θέσεων εργασίας, τις οποίες θα αναλάβουν οι σημερινοί μαθητές του δημοτικού όταν γίνουν ενήλικες, δεν υπάρχουν στον σημερινό κόσμο», τόνισε από το βήμα του συνεδρίου ο global futurist και COO της Fast Future από το Ην. Βασίλειο Steve Wells, ο οποίος προσέγγισε τις κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και τις λύσεις στο πεδίο της 4ης Bιομηχανικής Eπανάστασης.

Περιγράφοντας τους βασικούς άξονες ενός «μανιφέστου για ένα ανθρώπινο μέλλον», ο κ. Wells μίλησε για αλλαγή των εγκαθιδρυμένων αντιλήψεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προετοιμασία των εργαζομένων -και από τους εργοδότες τους- για τη μετάβαση σε νέους ρόλους, καθώς και εμπέδωση δεξιοτήτων όπως η εξοικείωση με την αβεβαιότητα και την εκθετική αλλαγή, η δημιουργικότητα και η προνοητικότητα.

«Λαμβάνουμε δεδομένα από τους δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη γη και με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών (αλγορίθμων) και υπολογιστικών μηχανών πολύ υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing) τα μετατρέπουμε σε χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου για την λήψη αποφάσεων», εξήγησε από την πλευρά του ο συνιδρυτής και διευθυντής της Planet Hellas, Στέλιος Μπολλάνος.

Όπως είπε, οι δορυφόροι δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης των μικρο-μετατοπίσεων φαινομενικά σταθερών σημείων στην επιφάνεια της γης, γεγονός το οποίο με την κατάλληλη επεξεργασία δίνει τη δυνατότητα στους χειριστές οδικών δικτύων να προγραμματίζουν τη συντήρηση των δρόμων και να προλαβαίνουν τυχόν καταστροφές (πχ. καταρρεύσεις γεφυρών) ενώ ανέφερε παρόμοια παραδείγματα σε τομείς όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον και η πολιτική προστασία.

Τέλος, ο κ. Μπολλάνος σημείωσε ότι το 95% της βιομηχανίας του τομέα στην Ευρώπη είναι μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 50 εργαζομένων) και το 65% πολύ μικρές (κάτω των 10). «Ο κλάδος όμως έχει τριπλασιάσει τόσο τους κύκλους εργασιών του όσο και τις θέσεις εργασίας που παρέχει τα τελευταία 10 χρόνια», τόνισε.

