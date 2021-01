Bridgerton: Η σημαντική λεπτομέρεια που μόνο οι αναγνώστες κατάλαβαν

Η σειρά Bridgerton σημειώνει τεράστια επιτυχία στο Netflix, με το δίκτυο να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 63 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της οφείλεται στο γεγονός ότι βασίζεται στην πασίγνωστη σειρά βιβλίων «Οικογένεια Μπρίτζερτον» της Julia Quinn. Η Quinn θεωρείται μία από τις κορυφαίες συγγραφείς ρομαντικών ιστορικών βιβλίων και το Bridgerton εισέπραξε από την πρώτη στιγμή τον θαυμασμό του αναγνωστικού κοινού.

Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την ανανέωση της σειράς, αλλά είναι θέμα χρόνου να το μάθουμε. Υπενθυμίζουμε ότι τα οκτώ βιβλία της σειράς διαδραματίζονται στη βικτωριανή εποχή και κάθε ένα έχει ως βασικό χαρακτήρα ένα από τα οκτώ παιδιά του υποκόμη Μπρίτζερτον, συνεπώς για να σας προϊδεάσουμε, το επόμενο βιβλίο έχει τίτλο The Viscount Who Loved Me (Ο ιππότης που αγάπησε) και θα επικεντρωθεί στον Anthony.

Στην πρώτη σεζόν που παρακολουθήσαμε την ιστορία της Daphne, είδαμε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μια μέλισσα. Στο πρώτο επεισόδιο πριν ανοίξει η πόρτα της οικείας των Μπρίτζερτον, βρισκόταν στο χερούλι. Στο έβδομο επεισόδιο ο Benedict είχε μια κεντημένη μέλισσα στο πουκάμισο του και στο φινάλε της σεζόν, είδαμε μια μέλισσα στο μπαλκόνι αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της Daphne.

Οι περισσότεροι αν και πρόσεξαν τη μέλισσα, δεν γνωρίζουν τη σημασία της, οι αναγνώστες όμως των βιβλίων ξέρουν καλά τι κρύβεται πίσω από την εμφάνιση της.

Η συνέχεια περιέχει πιθανά spoiler για τη δεύτερη σεζόν του Bridgerton

Ο πατέρας της οικογένειας Edmund Bridgerton δεν είναι ζωντανός, χωρίς ωστόσο να μαθαίνουμε περισσότερα για τις συνθήκες του θανάτου του. Στα βιβλία, αναφέρεται ότι ο Edmund πέθανε ξαφνικά όταν τσιμπήθηκε από μια μέλισσα στα 38 του χρόνια. Ο θάνατος του Edmund, επηρέασε σημαντικά τους γιους του Antony και Benedict.

Η εμφάνιση της μέλισσας στη σειρά, συμβολίζει την παρουσία του πατέρα των παιδιών αλλά καθορίζει και την εξέλιξη της ιστορίας. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς θα δούμε ότι ο Anthony τρομοκρατείται από τις μέλισσες, πιστεύοντας ότι θα πεθάνει κι αυτός με τον ίδιο τρόπο όπως ο πατέρας του.

Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένoυμε περισσότερες… μέλισσες στον νέο κύκλο, τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά. Δεν αποκλείεται επίσης να δούμε και κάποια flashback με τον Edmund Bridgerton, προκειμένου το κοινό να κατανοήσει περισσότερο την ιστορία του.