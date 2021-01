22χρονη έκανε έξαλλους τους Αμερικανούς (VIDEO)

Με τις πρόσφατες συγκλονιστικές εξελίξεις στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ και την εισβολή στο Καπιτώλιο, το γεγονός ότι η είδηση για τη σύλληψη μιας νεαρής κοπέλας για επίθεση απασχολεί εκτενώς τα τοπικά ΜΜΕ προκαλεί, αν μη τι άλλο, έκπληξη. Ωστόσο η περίπτωση της 22χρονης Μίγια Πονσέτο, ή «Soho Karen» όπως την αποκαλεί πλέον ο εγχώριος Τύπος, δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Πρόκειται για μια κοπέλα με ιδιόμορφο χαρακτήρα, η οποία έχει προκαλέσει απίστευτη οργή εναντίον της στα social media, τόσο με τις πράξεις της όσο και με πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε και χαρακτηρίστηκε άκρως προκλητική.

Όλα ξεκίνησαν στις 26 Δεκεμβρίου, όταν ο διάσημος μουσικός της τζαζ Κέιον Χάρολντ δημοσίευσε ένα βίντεο που τράβηξε με το κινητό του και δείχνει την νεαρή γυναίκα να ουρλιάζει στον 14χρονο γιο του, κατηγορώντας τον ότι της έκλεψε το κινητό.

Η σκηνή διαδραματίστηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Arlo SoHo και ο Χάρολντ αναφέρει στην εν λόγω ανάρτηση: «Η κυρία σε αυτό το βίντεο επιτέθηκε στον 14χρονο γιο μου και σ’ εμένα όταν κατεβήκαμε από το δωμάτιό μας για να φάμε πρωινό». Όπως εξηγεί, η νεαρή είχε χάσει το κινητό της και πίστεψε ότι «ως δια μαγείας» βρέθηκε στα χέρια του ανήλικου αγοριού. Τόσο το βίντεο του πατέρα του μικρού αγοριού όσο και ένα άλλο βίντεο που δείχνει την Πονσέτο να χιμάει κυριολεκτικά στον έφηβο για να του πάρει το κινητό έκαναν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργή για τον τρόπο που η 22χρονη στοχοποίησε το αγόρι, χωρίς την παραμικρή απόδειξη, με μοναδικό κριτήριο – ίσως – το χρώμα του δέρματός του.

Σύμφωνα με το USA Today και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ, ο νεαρός δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση του iPhone της Πονσέτο, και η συσκευή της επεστράφη λίγο αργότερα από έναν οδηγό Uber που την έφερε στο ξενοδοχείο.

Το περιστατικό προκάλεσε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων, που σύντομα ανακάλυψαν την ταυτότητά της αλλά και το ιστορικό της όσον αφορά στις συλλήψεις. Παρά το νεαρό της ηλικίας της η 22χρονη από την Καλιφόρνια είχε και παλαιότερα μπλεξίματα με τον νόμο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Daily Mail, τον περασμένο Φεβρουάριο η Πονσέτο είχε συλληφθεί με τη μητέρα της επειδή αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Μπέβερλι Χιλς ενώ ήταν μεθυσμένες, ενώ τον Μάιο είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

The 22-year-old woman caught on camera allegedly physically attacking a 14-year-old Black teen and falsely accusing him of stealing her phone was arrested in California.

In an exclusive interview, Miya Ponsetto and her lawyer spoke with @GayleKing hours before she was arrested. pic.twitter.com/ezaGkcWZ8j

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 8, 2021