Χωρίς φιλάθλους το ATP Finals του Λονδίνου (ΦΩΤΟ)

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ATP Finals στο Λονδίνο, το οποίο την περασμένη σεζόν είχε πάει στα χέρια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ATP, η 50ή διοργάνωση του ATP Finals θα γίνει χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες της O2 Arena, καθώς, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, έπρεπε να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία του κορονοϊού.

Η έναρξη του φετινού ATP Finals είναι προγραμματισμένη για τις 15 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα αργότερα. Το περσινό τρόπαιο πήγε στα χέρια του Στέφανου Τσιτσιπά. Όπως έγινε γνωστό, οι διοργανωτές θα επιστρέψουν τα χρήματα σε όσους είχαν προλάβει να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους πριν τη σχετική απόφαση..

Η ATP ανακοίνωσε και τους πρώτους τρεις τενίστες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη διοργάνωση. Σύμφωνα με το ranking που έχει διαμορφωθεί, οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ και ο περσινός φιναλίστ, Ντόμινικ Τιμ εξασφάλισαν θέση στο τουρνουά των οκτώ καλύτερων της χρονιάς. Οι άλλοι πέντε θα προκύψουν από τη βαθμολογία που θα διαμορφωθεί στα υπόλοιπα τουρνουά.

