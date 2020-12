Χριστουγεννιάτικες διακοπές στη Χαβάη για το ζεύγος Ομπάμα(ΦΩΤΟ)

Ζωή και… κότα περνούν οι Ομπάμα απολαμβάνοντας τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους στη Χαβάη. Το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ εθεάθη την περασμένη Τρίτη να κάνει κανό στο Kailua Bay, σε απόσταση αναπνοής από την οικία «Plantation Estate», την οποία συνήθιζαν να νοικιάζουν κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών όταν ο Ομπάμα ήταν ένοικος του Λευκού Οίκου.

Φορώντας ένα πορτοκαλοκίτρινο μαγιό, η πρώην «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ καθόταν μπροστά στο κανό, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια να κάνει κουπί, όπως άλλωστε φαίνεται και στην επίμαχη φωτογραφία που έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα της η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».

Michelle Obama puts in most of the work as she and Barack do some couple’s kayaking in Hawaii https://t.co/idaNpTOXVg

— Daily Mail US (@DailyMail) December 23, 2020