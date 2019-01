Χάκερ απειλούν να δημοσιοποιήσουν 18.000 απόρρητα έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου

Mε δημοσιοποίηση χιλιάδων απόρρητων εγγράφων που, όπως λένε, θα αποκαλύψουν «την αλήθεια για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου (σ.σ. σε Δίδυμους Πύργους κ.λπ)» απειλεί μια ομάδα χάκερ, ζητώντας λύτρα σε bitcoin.

Πρόκειται για την ομάδα (ή άτομο) με την ονομασία Dark Overlord (σκοτεινός επικυρίαρχος), που μέσω του λογαριασμού της στο Twitter υποστήριξε ότι κατέχει πάνω από 18.000 μυστικά αρχεία, -ακόμη και του FBI- με τα οποία «θα δοθούν απαντήσεις για τις θεωρίες συνωμοσίας για την 9/11».

Ο βαθμός κινδύνου εκτιμάται ως πολύ μεγάλος καθώς η συγκεκριμένη ομάδα έχει «χτυπήσει», με επιτυχία, στο παρελθόν τον κολοσσό Netflix, διαρρέοντας μια ολόκληρη σεζόν από τη σειρά «Orange is the new black» (παρότι είχε λάβει, ως λύτρα, 50.000 δολάρια…).

Ο Dark Overlord έδωσε ήδη στη δημοσιότητα μια σειρά από αρχεία για την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λεγομένων του. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν επιστολές, email, αρχεία της Lloyds του Λονδίνου και της ασφαλιστικής Hiscox.

Σε δικό τους κείμενο εξηγούν ότι το απόρρητο υλικό που έχουν στην κατοχή τους περιλαμβάνει αρχεία που η κυβέρνηση οδηγούσε προς καταστροφή και συνολικά ξεπερνούν τα 10 GigaBytes.

Να σημειωθεί ότι τα αρχεία έχουν ήδη ανέβει, «κλειδωμένα», σε ιστοσελίδα, και το μόνο που απομένει είναι η ομάδα να δώσει στο κοινό τον κωδικό.