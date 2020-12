Υπόθεση θρίλερ στο Νάσβιλ: Το βανάκι με την ανατριχιαστική προειδοποίηση (VIDEO)

Η αστυνομία στη Νάσβιλ (Τενεσί) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, μερικές ώρες μετά την «εσκεμμένη» ανατίναξη σταθμευμένου αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στο κέντρο της πόλης, ότι βρήκε «πιθανόν» ανθρώπινα λείψανα κοντά στον τόπο της έκρηξης, αν και αρχικά είχε κάνει λόγο μόνο για τρεις ελαφριά τραυματίες.

Η έκρηξη, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στην καρδιά της ανεπίσημης πρωτεύουσας της μουσικής κάντρι έγινε έπειτα από την επανειλημμένη προειδοποίηση, από μεγάφωνο τοποθετημένο στο όχημα, μιας γυναικείας φωνής, που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τη χρήση υπολογιστή, ότι στο τροχόσπιτο ήταν τοποθετημένη βόμβα, και κατόπιν μια αντίστροφη μέτρηση περίπου 15 λεπτών, στις 06:30 (τοπική ώρα· 14:30 ώρα Ελλάδας).

Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις προσόψεις κτιρίων γύρω από το σημείο. Παράθυρα σε πολλά διαμερίσματα, καταστήματα τα γραφεία έσπασαν. Συντρίμμια — γυαλιά, κλαδιά δέντρων, τούβλα… — σκορπίστηκαν στο έδαφος, αγωγοί νερού έσπασαν, αυτοκίνητα σταθμευμένα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές ή κάηκαν ολοσχερώς.

Η στιγμή της έκρηξης

WATCH: Bomb explodes in downtown Nashville after loudspeaker warns people to evacuate pic.twitter.com/B57Csckqs9

— BNO News (@BNONews) December 25, 2020