«Υπάρχουν πτώματα παιδιών παντού». Αδιανόητες σκηνές στο μακελειό του κολλεγίου – video, pics

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ο 18χρονος Βλαντισλάβ Ροσλιακόφ πήγε το μεσημέρι της Τετάρτης, 17.10.2018, στο κολέγιο, στην πόλη Κερτς, στην Κριμαία, κρατώντας ένα τουφέκι. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα μέσα στον χώρο της σχολής. Κατά τα φαινόμενα αυτοπυροβολήθηκε.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη για το ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν τον νεαρό να διαπράξει αυτήν την επίθεση, η οποία θυμίζει παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια ενέργεια που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και για την οποία η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα, όμως έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά βίαια επεισόδια στη χερσόνησο.

Την ίδια ώρα, γείτονες του φερόμενου ως δράστη δηλώνουν πως «ήταν καλό παιδί»…

Πολλά από τα θύματα της επίθεσης ήταν έφηβοι οι οποίοι φέρουν τραύματα από σφαίρες και θραύσματα.

Μαθητές και εργαζόμενοι περιέγραψαν σκηνές χάους καθώς, πανικόβλητοι, προσπαθούσαν να φύγουν από το κτίριο. Είπαν ότι η επίθεση ξεκίνησε με μια έκρηξη, ακολούθησαν και άλλες εκρήξεις και καταιγιστικά πυρά.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντηση που είχε στο Σότσι με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. «Πρόκειται σαφέστατα για εγκληματική ενέργεια. Θα ερευνήσουμε προσεκτικά τα κίνητρα», τόνισε.

Η διευθύντρια της σχολής Όλγα Γκρεμπενίκοβα περιέγραψε το αποτρόπαιο θέαμα που αντίκρυσε όταν μπήκε στο κτίριο, μετά την επίθεση. «Υπάρχουν πτώματα παντού, πτώματα παιδιών παντού. Ήταν μια πραγματική τρομοκρατική πράξη. Εισέβαλαν (σ.σ. οι δράστες) πέντε με δέκα λεπτά αφότου έφυγα. Ανατίναξαν την αίθουσα υποδοχής, υπάρχουν τζάμια παντού», είπε μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν έτρεξαν εκτοξεύοντας κάποιου είδους εκρηκτικά και μετά έτρεξαν στον δεύτερο όροφο, πυροβολούσαν, άνοιγαν τις πόρτες των γραφείων και σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους«.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Στο σημείο όπου βρίσκεται το σχολείο αναπτύχθηκαν στρατιώτες ενώ οι αρχές κάλεσαν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ερευνών, η υπηρεσία που ερευνά τα σημαντικά εγκλήματα, διευκρίνισε ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μαζική δολοφονία και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η Αναστασία Γενσίνα, μια 15χρονη μαθήτρια, είπε ότι βρισκόταν στις τουαλέτες του ισογείου με κάποιες φίλες της όταν άκουσαν την έκρηξη. «Βγήκα έξω, υπήρχε σκόνη και καπνός. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, είχα κουφαθεί. Όλοι άρχισαν να τρέχουν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Τότε, μας είπαν να βγούμε από το κτίριο περνώντας από το γυμναστήριο«, είπε η νεαρή κοπέλα στο πρακτορείο Reuters.

«Όλοι έτρεξαν εκεί. Είδα ένα κορίτσι πεσμένο κάτω. Ήταν κι ένα παιδί που το βοηθούσαν να περπατήσει γιατί δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνο του. Ο τοίχος ήταν γεμάτος με αίμα. Μετά, όλοι άρχισαν να σκαρφαλώνουν στον φράχτη, ακούγονταν ακόμη εκρήξεις. Όλοι φοβούνταν. Έκλαιγαν«, συνέχισε.

Διασώστες που έφτασαν στο κολέγιο μέσα σε λίγα λεπτά, μετέφεραν τους τραυματίες, πάνω σε αυτοσχέδια φορεία, έξω από το κτίριο όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα και λεωφορεία.

Δείτε τις εικόνες από το σημείο

