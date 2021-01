Τρίτη νύχτα διαδηλώσεων στην Πολωνία(VIDEO)

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για μια ακόμη νύχτα χθες στους δρόμους της Βαρσοβίας για να εκφράσουν την οργή τους μετά την έναρξη ισχύος ενός αμφιλεγόμενου διατάγματος που ουσιαστικά απαγορεύει την άμβλωση. Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα μετά τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τετάρτη.

Το διάταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της κύησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, ή εφόσον κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. «Το Σώμα μου, η Επιλογή μου» «Σκέπτομαι, νιώθω, αποφασίζω».

Protests erupted across Poland, with more expected in the coming days, after a new and divisive abortion law came into force on Wednesday. pic.twitter.com/xhtnsscfjk

