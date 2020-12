Το μήνυμα του Grosjean από το νοσοκομείο(ΦΩΤΟ)

Με αρωγό τη σύγχρονη τεχνολογία στους τομείς ασφαλείας, την εκπαίδευση των οδηγών, τη βοήθεια της τύχης, ακόμα και το… ένστικτο επιβίωσης, ο Γάλλος βγήκε από το σφηνωμένο στις μπαριέρες και φλεγόμενο κόκπιτ.

Η εικόνα του να περπατάει μετά το σοκαριστικό ατύχημα, έφερε ανακούφιση σε όλους τους φίλους του σπορ. Ακόμα περισσότερο, το video που μοιράστηκε από το κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου BDF του Βασιλείου του Μπαχρέιν στο οποίο μεταφέρθηκε.

Ο 34χρονος είχε εγκαύματα στα χέρια και τους αστραγάλους, όμως οι εξετάσεις του έδειξαν πως δεν είχε περαιτέρω τραυματισμούς. Και γι’ αυτό, έχοντας ξεγελάσει το θάνατο, δεν θα μπορούσε παρά να είναι χαμογελαστός.

Αξίζει να σημειωθεί πως τονίζει πως το σύστημα ασφαλείας halo ήταν αυτό που του έσωσε τη ζωή, αν και κατά ειρωνεία της τύχης, ήταν ανάμεσα στους οδηγούς που δεν ήθελαν την επιβολή του στη Formula 1!

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020