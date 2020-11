Τεράστια τρύπα σε δρόμο στο Κουίνς «κατάπιε» αυτοκίνητο (ΦΩΤΟ)

Ευτυχώς δεν είχε επιβάτες το πορτοκαλί SUV όταν ξαφνικά «άνοιξε η γη και το κατάπιε» τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τη New York Post, το όχημα, ένα Toyota RAV4, βρέθηκε στις 6 το πρωί βυθισμένο «με τη μύτη» στην τεράστια τρύπα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα της περιοχής Μάσπεθ.

Φωτογραφίες από το σοκαριστικό θέαμα μοιράστηκε στo Twitter ο Ρόμπερτ Χόλντεν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Community Advisory:

I have been informed of an unoccupied vehicle that fell into a large sinkhole in #Maspeth.

(1/3) pic.twitter.com/befhoLtlvY

— Robert Holden (@BobHoldenNYC) November 26, 2020