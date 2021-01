Σόου Τραμπ λίγο πριν την αποχώρησή του(ΦΩΤΟ)

Σήμερα κλείνει ένα πρωτοφανές για την αμερικανική ιστορία μετεκλογικό κεφάλαιο. Το Κογκρέσο συνεδριάζει για να επικυρώσει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα ορκιστεί κανονικά στις 20 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για μία τυπική διαδικασία, η οποία δεν δύναται να επηρεάσει την αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο. Γεγονός, όμως, παραμένει ότι ο απερχόμενος πρόεδρος συνεχίζει να αμφισβητεί λυσσαλέα την ήττα του, αλλά και να ανοίγει την πόρτα σε ταραχές.

Δεν είναι μόνο ότι έχει ενορχηστρώσει τις σημερινές αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών βουλευτών και γερουσιαστών. Ελλοχεύει και κίνδυνος βίαιων επεισοδίων στους δρόμους από ακραίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει την ορκωμοσία και την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Τζο Μπάιντεν, αλλά ο απερχόμενος πρόεδρος μοιάζει αποφασισμένος να «φωταγωγήσει» την ολοκλήρωση της θητείας του με χάος.

«Ο αντιπρόεδρος έχει την εξουσία να απορρίψει δόλια επιλεγμένους εκλέκτορες», ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ εσφαλμένα για ακόμα μία φορά με ανάρτησή του στο Twitter. Ουσιαστικά ασκεί πιέσεις στον αντιπρόεδρό του Μαικ Πενς, ο οποίος προεδρεύει της διαδικασίας για τυπική επικύρωση της καταμέτρησης των ψήφων του σώματος των εκλεκτόρων, ενώπιον του Κογκρέσου.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>If Vice President <a href=”https://twitter.com/Mike_Pence?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Mike_Pence</a> comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346698217304584192?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 6, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Μέσω αυτού, επιδιώκει να παρακωλύσει και να γελοιοποιήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το αμερικανικό Σύνταγμα και στο τέλος της οποίας ο αντιπρόεδρος απλά κατονομάζει σε τηλεοπτική μετάδοση το νικητή των προεδρικών εκλογών του 2020. Καλεί δηλαδή τον Μάικ Πενς να υπερβεί τον διαδικαστικό ρόλο του για να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα!

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>If Vice President <a href=”https://twitter.com/Mike_Pence?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Mike_Pence</a> comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346698217304584192?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 6, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

«Η μόνη ευθύνη και εξουσία του αντιπροέδρου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, είναι να καταμετρήσει με ακρίβεια τις ψήφους του σώματος των εκλεκτόρων. Το Σύνταγμα δεν εξουσιοδοτεί τον αντιπρόεδρο να αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο ψήφους, ή να απορρίψει συγκεκριμένες ψήφους», διαφώνησε ο ομοσπονδιακός δικαστής, αν και τοποθετημένος από τον ίδιο τον απερχόμενο πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, δεν μοιάζει να νοιάζεται για την ουσία, αλλά για τις εντυπώσεις. Απηύθυνε έκκληση σε οπαδούς του να διαδηλώσουν ενόσω το Κογκρέσο θα συνεδριάζει. «Σταματήστε την κλοπή». Με αυτό το μήνυμα ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του ο απερχόμενος πρόεδρος, ενώ λίγη ώρα αργότερα προανήγγειλε ότι θα αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την διάπραξη νοθείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε αρχικά στο Twitter: «Η ΜΕΓΑΛΗ διαδήλωση στην Ουάσιγκτον θα λάβει χώρα στις 11:00 π.μ (τοπική ώρα). Λεπτομέρειες για την τοποθεσία θα ακολουθήσουν. Σταματήστε την κλοπή».

Ως αποτέλεσμα το κλίμα στην αμερικανική πρωτεύουσα είναι εκρηκτικό. Ακόμα και η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε επιφυλακή. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσιγκτον ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις.

Ιδιαίτερη απειλή αποτελεί η ακροδεξιά οργάνωση των Proud Boys. Πρόκειται για ομάδα που υποστηρίζει τη λεγόμενη «λευκή υπεροχή», ενώ στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει βία και έχει διαπράξει λεηλασίες. Ο ηγέτης της συνελήφθη τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας ενός εντάλματος, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του για τη συμμετοχή του στην καταστροφή ενός πανό με το σύνθημα Black Lives Matter. Αφέθηκε χθες ελεύθερος. Αναμένεται κι αυτός να συμμετάσχει έξω από τον Λευκό Οίκο μαζί με το υπόλοιπο πλήθος που κρατάει σημαίες με το όνομα του Τραμπ και με πανό που γράφουν «Σταματήστε την Κλοπή».

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της Τζόρτζια επέστρεψαν για μία ακόμα φορά στις κάλπες, στις επαναληπτικές εκλογές για τις δύο έδρες της Πολιτείας στη Γερουσία. Αυτές καθορίζουν αν η Γερουσία θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων ή θα περάσει υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, οι οποίοι ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το διακύβευμα φάνηκε και από την παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος χαρακτήρισε την τοπική αυτή εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη. Οι κάλπες έκλεισαν και προς το παρόν φαίνεται να έχουν προβάδισμα οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι.