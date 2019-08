Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φλόγες στο νησί Γκραν Κανάρια

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στην κωμόπολη Αρτενάρα, είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν 1.000 άνθρωποι από τις εστίες τους, απειλώντας ένα από τα πιο γραφικά χωριά της χώρας, το Τεχέδα.

👇Wild fires on the Spanish island of Gran Canaria. 🔥Temperatures of 32 degrees celsius are hampering efforts to put out the flames. One man is arrested on suspicion of starting the fire.#GranCanaria #wildfires pic.twitter.com/ycp9hNP7L8

