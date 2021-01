Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στο Λίβανο(VIDEO)

Συγκρούσεις ξέσπασαν στη διάρκεια της νύκτας στην Τρίπολη, τη μεγάλη πόλη του βόρειου Λιβάνου, μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και νεαρών διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 45 τραυματίες.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, επεσήμανε η ίδια πηγή, μετά τις χθεσινοβραδινές συγκρούσεις.

Τη Δευτέρα ήδη τουλάχιστον 30 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε αντίστοιχα επεισόδια στην Τρίπολη, μία από τις πιο φτωχές του Λιβάνου όπου τα περιοριστικά μέτρα δεν γίνονται ιδιαίτερα σεβαστά.

Οι λιβανέζικες αρχές έχουν παρατείνει ως τις 8 Φεβρουαρίου το αυστηρό lockdown, το οποίο αρχικά ίσχυε ως τις 25 Ιανουαρίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων της covid-19 και να μειώσουν την πίεση στο σύστημα υγείας που βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Η μικρή χώρα των 6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 285.754 κρούσματα κορονοϊού και 2.477 θανάτους.

Βάσει του lockdown επιβάλλεται και καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ τα καταστήματα είναι κλειστά. Ισχύουν εξαιρέσεις για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή τους δημοσιογράφους, ενώ οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους για συγκεκριμένους λόγους έχοντας μαζί τους την κατάλληλη βεβαίωση.

