Σάλος με την UEFA που θέλει να αποσυρθούν Ίντερ και Ρόμα από το Europa League

Χαμός στα social media μετά από είδηση που θέλει την UEFA να έχει ζητήσει από Ίντερ και Ρόμα να αποσυρθούν από μόνες τους από το Europa League, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η διοργάνωση.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι σχεδόν η μόνη μέχρι στιγμής που δεν έχει αναστείλει τις διοργανώσεις της, ανακοινώνοντας σχετική συνάντηση την Τρίτη 17 Μαρτίου και τα διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν ότι σκοπός της είναι να βρεθεί μία λύση για να γίνουν κανονικά τα ματς, παρά τον τεράστιο κίνδυνο από τον κορονοϊό.

Με το μεγαλύτερο πρόβλημα μάλιστα, να αφορά την Ιταλία, φέρεται να έχει ήδη ασκήσει “πιέσεις” σε Ρόμα και Ίντερ να αποσυρθούν από το Europa League, ώστε να ολοκληρωθεί η σεζόν χωρίς ταξίδια στη γειτονική χώρα, όπου έχουν ανασταλεί και οι περισσότερες πτήσεις.

Το γεγονός έχει ξεσπάσει σάλο προφανώς στα social media κατά της UEFA, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση της είδησης από τις ομάδες ή την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

UEFA ‘asked Roma and Inter to withdraw from Europa in the wake of the coronavirus but both rejected’ https://t.co/GxhBZsxhx8

If this is true – read the article – what does it tell us about UEFA?https://t.co/EYLtQLnzQK

— Ian Cheeseman (@IanCheeseman) March 12, 2020