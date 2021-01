Προσπέρασε τον Τιμ Ντάνκαν στη λίστα των σκόρερ ο Καρμέλο Άντονι(VIDEO)

Ο Καρμέλο Άντονι συνεχίζει. Δεν σταματά. Είναι μία «μηχανή» παραγωγής πόντων. Δεν το λέμε εμείς, αλλά η θέση του στη λίστα των σκόρερ του ΝΒΑ! Ο «Μέλο» μέτρησε 18 πόντους στην επικράτηση των Μπλέιζερς επί των Ουόριορς και έφτασε στους 26.499 πόντους καριέρας! Ένα βήμα πριν τους 26.500 και άλλο ένα παραπάνω από τον Τιμ Ντάνκαν. Ο πέντε φορές πρωταθλητής με τους Σαν Αντόνιο Σπερς τελείωσε την καριέρα του με 26.496.

Ο Καρμέλο τον προσπέρασε και πλέον είναι ο 14ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Μέσα στη σεζόν, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, ο Άντονι μπορεί να φτάσει μέχρι τη 12η θέση. Μπροστά του βρίσκονται δύο θρύλοι: ο Ντομινίκ Ουίλκινς με 26.668 και ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 26.710 πόντους.

Δείτε το καλάθι που επέτρεψε στον 36χρονο φόργουορντ να γράψει ιστορία.

Melo just passed Tim Duncan to become 14th on the NBA scoring list. Legend.

