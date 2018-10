Πάστορας Μπράνσον: Φίλησε την αμερικανική σημαία όταν «πάτησε» Γερμανία

Το στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετέφερε τον Αμερικανό πάστορα Μπράνσον και είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από το αεροδρόμιο της Σμύρνης, προσγειώθηκε στην Γερμανία.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Γερμανία Ρίτσαρντ Γκρένελ ανήρτησε στο twitter φωτογραφία του ιδίου μαζί με τον Μπράνσον στον αεροδιάδρομο της αεροπορικής βάσης Ράμσταϊν.

«Καλωσορίζω τον Πάστορα Μπράνσον και τη γυναίκα του στην Γερμανία στη στάση ανεφοδιασμού του αεροσκάφους τους. Βρίσκεται σχεδόν σπίτι του χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν του παρουσίασα την αμερικανική σημαία, κατευθείαν τη φίλησε«, ανέφερε ο Γκρένελ στο tweet του.

Δείτε το

I cannot even imagine how Pastor Brunson feels to step into freedom again. My brother @RichardGrenell met him as he walked off the plane.

Many of us live in a prison in America. A prison of ungratefulness or pessimism. Don’t take our country or your freedom for granted. pic.twitter.com/RFmUqorDJf

— y t h o l o g y (@jeffgrenell) October 13, 2018