Πάνω από οι 26 νεκροί από τον σεισμό στην Ινδονησία(VIDEO)

Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που έπληξε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) την Κελέβη, στην Ινδονησία, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 26 νεκροί, όλοι στην πόλη Μαμούτζου», ανέφερε ο Αλί Ραχμάν, επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, τονίζοντας πως ο απολογισμός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Άλλοι 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έγινε ο σεισμός, που είχε επίκεντρο έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη Ματζένε.

Εν τω μεταξύ, νοσοκομείο κατέρρευσε, παγιδεύοντας τουλάχιστον δέκα ανθρώπους στα συντρίμμια. «Το νοσοκομείο καταστράφηκε. Έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν ασθενείς και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια κι έχουμε αρχίσει επιχείρηση για να τους βγάλουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αριάντο, στέλεχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην πόλη Μαμούτζου, η οποία επλήγη από τον σεισμό.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ότι οι εργαζόμενοι διάσωσης έψαχναν δύο αδελφές που είχαν παγιδευτεί κάτω από ερείπια. Δεν ήταν σαφές πού παγιδεύτηκαν. Τα βίντεο έδειξαν επίσης ότι οι κάτοικοι φεύγουν σε υψηλότερο έδαφος με μοτοσικλέτες

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί ήδη 26 μετασεισμικές δονήσεις.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Ματζένε, ενώ το εστιακό βάθος ήταν δέκα χιλιόμετρα.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους όταν χτύπησε ο σεισμός, λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τουλάχιστον εξήντα κτίρια.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Δύο ξενοδοχεία, το κυβερνείο της επαρχίας της Δυτικής Κελέβης, καθώς κι ένα εμπορικό κέντρο έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με δημοσιογράφο που ζει στην Μαμούτζου, βόρεια από το επίκεντρο. Τουλάχιστον ένας δρόμος προς τη Μαμούτζου έχει κοπεί λόγω των ζημιών που υπέστη γέφυρα.

Μερικές ώρες νωρίτερα, χθες Πέμπτη, είχε σημειωθεί σεισμός 5,9 βαθμών στην ίδια περιοχή, προκαλώντας υλικές ζημιές.

2021 is not Easy🥺💔

Massive Earthquake magnitude of 6.2 Hits Indonesia. several hospital buildings, hotels were badly damaged. when most of the residents were sleeping. some of the victims are still trapped behind the rubble of the building.

May Allah keep safe everyone pic.twitter.com/SswW9a6Fc8

— Shahzeb Anwar 🇵🇰 (@ShahzebSayss) January 15, 2021