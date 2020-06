Ο Τραμπ ετοιμάζεται να βγάλει στρατό στους δρόμους(VIDEO)

Έκρυθμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, με την ιατροδικαστική έκθεση να μιλά για ανθρωποκτονία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει για άλλη μια φορα «λάδι στη φωτιά» απειλώντας να βγάλει τον στρατό στο δρόμο.

Μιλώντας από τον κήπο του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θα προχωρήσει στη λήψη «αποφασιστικών μέτρων» για να προστατέψει την Ουασινγκτον στέλνοντας «χιλιάδες βαριά οπλισμένων στρατιωτών, αξιωματικών και αστυνομικών για να σταματήσουν την βία, τις λεηλασίες, του βανδαλισμούς και την καταστροφή των περιουσιών».

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>My fellow Americans – My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation — and that is exactly what I will do… <a href=»https://t.co/pvFxxi9BTR»>pic.twitter.com/pvFxxi9BTR</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=»https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267609190140436481?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 2, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Το CNN από την πλευρά του μετέδωσε εικόνες με στρατιωτικά οχήματα να μπαίνουν μέσα στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα στρατωτικά ελικόπτερα πετούν πάνω από διαδηλωτές σε χαμηλό ύψος για να τους υποχρεώσουν να φύγουν.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw <a href=»https://twitter.com/hashtag/WashingtonDCProtest?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#WashingtonDCProtest</a> trying to force ppl away with noise and wind <a href=»https://t.co/x0AcC3ob0S»>pic.twitter.com/x0AcC3ob0S</a></p>— Daniella Cheslow (@Dacheslow) <a href=»https://twitter.com/Dacheslow/status/1267638389421072384?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 2, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Ο Τραμπ επικαλείται νόμο του 1807 που επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναπτύξει στρατό σε αμερικανικό έδαφος για να αποκαταστήσει την τάξη.

Οι δηλώσεις Τραμπ, πάντως, έχουν ήδη προκαλέσει σύμφωνα με το CNN, αντιδράσεις στους κόλπους του αμερικανικού στρατεύματος με αξιωματικούς να δηλώνουν αντίθετοι στις προθέσεις Αμερικανού προέδρου.

Επτά ημέρες μετά τη στυγνή δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς έξι είναι οι άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στις μαζικές διαδηλώσεις. Μεταξύ αυτών και ένας Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών στην πόλη Λούιβιλ της πολιτείας Κεντάκι όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν πλήθος που διαδήλωνε για την αστυνομική βία κατά των Αφροαμερικανών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είχαμε μια φρικτή τραγωδία χθες βράδυ στη συμβολή της 26ης [οδού] και της Μπρόντγουεϊ», είπε ο Φίσερ. «Χάσαμε έναν υπέροχο πολίτη, που ονομαζόταν Ντέιβιντ Μάκατι», πρόσθεσε.

Πού έχει αναπτυχθεί εθνοφρουρά

Σε 15 Πολιτείες, ειδικά στην πόλη της Ουάσιγκτον, έχουν αναπτυχθεί μονάδες της Εθνοφρουράς, παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι ακόμα δεν χρειάζεται. Περισσότερα από 17.000 μέλη της Εθνοφρουράς συμμετέχουν ήδη στην αντιμετώπιση των επεισοδίων. Διόλου ευκαταφρόνητο νούμερο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι αντιστοιχεί στον αριθμό ενεργών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν.

Πάντως, η καταστολή δεν έχει αποθαρρύνει τους πολίτες που έχει κατακλύσει δεκάδες αμερικανικές πόλεις για να ενώσουν τη φωνή τους με αυτή του θύματος της ρατσιστικής αστυνομικής βίας: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», κραυγάζουν, απαιτώντας να μπει ένα οριστικό τέλος σ’ αυτή την μακριά αλυσίδα παρόμοιων δολοφονιών Αφροαμερικανών από λευκούς αστυνομικούς.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>Police have surrounded the protesters on the Margaret Hunt Hill Bridge and are arresting everyone. <a href=»https://twitter.com/dallasnews?ref_src=twsrc%5Etfw»>@dallasnews</a> <a href=»https://t.co/OtnOvPE6wl»>pic.twitter.com/OtnOvPE6wl</a></p>— Ryan Michalesko (@photosbylesko) <a href=»https://twitter.com/photosbylesko/status/1267643703763623936?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 2, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>biggest crowd ive seen so far in portland, maine tonight <a href=»https://t.co/H4W8nBIXmu»>pic.twitter.com/H4W8nBIXmu</a></p>— Karen Turner (@kthalassa) <a href=»https://twitter.com/kthalassa/status/1267618925698834435?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 2, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις αμαυρώνουν όσοι λεηλατούν μαγαζιά και καταστρέφουν δημόσια περιουσία. Στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο έσπασαν τις βιτρίνες δεκάδων πολυτελών καταστημάτων, κλέβοντας ό,τι υπήρχε μέσα. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες επιχειρούν να απομονώσουν τα άτομα αυτά, παραδίδοντάς τα ακόμα και στην αστυνομία. Ο ένας δήμαρχος μετά τον άλλο θέτει σε ισχύ την απαγόρευση κυκλοφορίας, ζητώντας να ενεργοποιηθεί η Εθνοφρουρά.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight… <a href=»https://twitter.com/hashtag/NYCRiots?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#NYCRiots</a> <a href=»https://twitter.com/hashtag/nycprotest?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#nycprotest</a> <a href=»https://t.co/K8aLDIsAKz»>pic.twitter.com/K8aLDIsAKz</a></p>— Daniel McCarter (@DanielMcCarter) <a href=»https://twitter.com/DanielMcCarter/status/1267645953550450690?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 2, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Τραμπ σε κυβερνήτες: Πρέπει να κυριαρχήσετε

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε χθες Δευτέρα τους κυβερνήτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί τους, για την χαλαρή, όπως την χαρακτήρισε απάντησή τους στις κινητοποιήσεις. Αποκάλεσε, μάλιστα, τους διαδηλωτές τρομοκράτες. Απαίτησε, μάλιστα, να πραγματοποιηθούν μαζικές συλλήψεις. «Πρέπει να κυριαρχήσετε», φαίνεται ότι τους είπε.

Ο Έρρενς Φλόιντ, αδελφός του Τζορτζ Φλόϊντ επισκέφθηκε το σημείο, στο οποίο δολοφονήθηκε ο αδελφός του. Καταδίκασε τις βίαιες αναταραχές, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται αυτές να φέρουν πίσω τον αδερφό μου».

<iframe width=»640″ height=»400″ src=»https://www.youtube.com/embed/5pC5sHGA7P8″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε τη βία και ζήτησε πολιτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των καταγγελιών των διαδηλωτών σχετικά με την ποινική Δικαιοσύνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση του Ομπάμα, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι δολοφονίες των μαύρων στα χέρια της αστυνομίας «δεν θα έπρεπε να είναι κάτι φυσιολογικό εν έτη 2020 στην Αμερική… Ας μην δικαιολογήσουμε τη βία, ή να την εξορθολογίσουμε, ή να συμμετέχουμε σε αυτήν. Εάν θέλουμε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μας, και η αμερικανική κοινωνία γενικότερα, να λειτουργούν με έναν υψηλότερο ηθικό κώδικα, τότε πρέπει να μοντελοποιήσουμε αυτόν τον κώδικα».

Μνημόσυνα για τον Φλόιντ

Μια σειρά από μνημόσυνα για τον Φλόϊντ σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν τόσο στη Μινεάπολη, όπου πέθανε, όσο και στο Χιούστον του Τέξας, όπου πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η κηδεία αναμένεται να γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη. Χιλιάδες αστυνομικοί θα συμμετέχουν.

Μόνο στη Μινεσσότα πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο 500 συλλήψεις. Ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος της πόλης Ντι Μπλάζιο δήλωσε ότι εξετάζονται και πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ δεν αποκλείει να θέσει σε ισχύ την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ειδικά στη Νέα Υόρκη, η οποία υποτίθεται ότι θα άνοιγε μετά την επέλαση της πανδημίας στις 8 Ιουνίου, υπάρχει και ιδιαίτερη ανησυχία για επανάκαμψη του κορωνοϊού. Η 25χρονη κόρη του δημάρχου Κιάρα Ντι Μπλάζιο, μάλιστα, η οποία είναι Αφροαμερικανή από την πλευρά της μητέρας της συνελήφθη στις διαδηλώσεις στο Μανχάταν.

Αναφορικά με τη βίαιη καταστολή, είναι δεκάδες τα βίντεο που κυκλοφορούν, στα οποία αστυνομικοί φαίνεται να υπερβαίνουν το μέτρο, χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και λαστιχένιες σφαίρες, ακόμα και εναντίον δημοσιογράφων, συχνά χωρίς προειδοποίηση ή και λόγο. Τα βίντεο λειτουργούν σαν το λάδι στη φωτιά, με την έννοια ότι τροφοδοτούν ασταμάτητα την οργή, γεγονός που βγάζει περισσότερους πολίτες στο δρόμο.

Από την πλευρά τους, αστυνομικοί καταγγέλλουν ότι δέχονται επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια, μέχρι και σφαίρες. Σε κάποιες πόλεις, όμως, το κλίμα διαφοροποιήθηκε. Στην Οκλαχόμα, αστυνομικοί προσχώρησαν στις ομάδες των διαδηλωτών, γονατίζοντας, σε μία ένδειξη συμμετοχής στο πένθος και στη διαμαρτυρία. Με αφορμή μία παρόμοια δολοφονία Αφροαμερικανού λίγα χρόνια νωρίτερα, η γονυκλισία είχε υιοθετηθεί από αθλητές του NBA ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ρατσιστικής βίας.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζό Μπάϊντεν επιχειρεί να αξιοποιήσει την οργή, στο στόχαστρο της οποίας βρίσκεται και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά από μία σχετικά άτυχη δήλωσή του ότι «όποιος Αφροαμερικανός δεν τον ψηφίσει δεν είναι αληθινός μαύρος», εμφανίστηκε χθες σε μία εκκλησία μαύρων στο Ντελαγουέρ. Εκεί συνομίλησε με ενορίτες, αλλά και ηγέτες της κοινότητας. Τη στιγμή που ο υποψήφιος των Δημοκρατικών υπόσχεται να βοηθήσει την Αμερική να ξαναβρεί την ψυχή της, η ψαλίδα ανοίγει. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν διαφορά που αγγίζει τις 10 μονάδες.

Ο ένας μετά τον άλλο καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, αθλητές και πολιτικοί τοποθετούνται, υποστηρίζοντας το black life matters. Το κίνημα που αν και υπάρχει 17 χρόνια, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόϊντ έχει θεριέψει. «Να κοιτάξουν καλά στον καθρέφτη και να σηκώσουν τα μανίκια για να κάνουν τις ΗΠΑ τη Γη της Επαγγελίας για όλους τους πολίτες της και όχι για τους λίγους», ζητά ο Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ από τους συμπολίτες του.

Ο ηθοποιός Τζόρτζ Κλούνει διαμήνυσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε… Αυτή είναι η πανδημία μας. Μολύνει τον καθένα από εμάς και δεν έχουμε ακόμα βρει εμβόλιο, 400 χρόνια μετά». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσφέρουν χρήματα (έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκατομμύρια δολάρια) με σκοπό να δίνονται οι εγγυήσεις για την αποφυλάκιση συλληφθέντων διαδηλωτών. Από την περασμένη Τετάρτη, το Ταμείο Ελευθερίας της Μινεσότα, μία μικρή ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2016, έχει λάβει δεκάδες χιλιάδες δωρεές από όλο τον κόσμο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει και ένα βίντεο που δημιούργησαν οι New York Times. Χρησιμοποιώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και επίσημα έγγραφα των αρχών, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού της 25ης Μαΐου στη Μινεάπολη. Με τούτα και με κείνα, η εφημερίδα χαρακτηρίζει το 2020 «χρονιά εθνικού τραύματος».

Μένει να δούμε τί θα συμβεί, καθώς δεκάδες πόλεις μοιάζουν να έχουν παραδοθεί στο χάος. Ποιος θα φανταζόταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων στην Ουάσιγκτον, έξω από τον Λευκό Οίκο, η Μυστική Υπηρεσία αναγκάστηκε να φυγαδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ σε καταφύγιο του Λευκού Οίκου;