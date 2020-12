Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον πρώην κατάσκοπό του Ισραήλ στις ΗΠΑ (VIDEO)

Ένας πρώην αναλυτής του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πέρασε 30 χρόνια στη φυλακή για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, έφτασε σήμερα αεροπορικώς στο εβραϊκό κράτος, όπου τον καλωσόρισε με μια ευχαριστήρια προσευχή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τζόναθαν Πόλαρντ, 66 ετών, είχε από καιρό εκφράσει την επιθυμία να μεταναστεύσει στο Ισραήλ, το οποίο του είχε δώσει την ισραηλινή υπηκοότητα. Αυτή η υπόθεση κατασκοπείας είχε προκαλέσει επί δεκαετίες ένταση στις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις.

Ο Πόλαρντ, ένας γεννημένος στο Τέξας εβραιοαμερικανός, καταδικάσθηκε σε ισόβια το 1987, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες για συνωμοσία για τη διενέργεια κατασκοπείας. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους το 2015. Έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι και του είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία και κυρίως απαγόρευση να εγκαταλείψει για πέντε χρόνια την αμερικανική επικράτεια.

Prime Minister Benjamin Netanyahu welcomed Jonathan and Esther Pollard upon their arrival in Israel, early this morning. The Prime Minister was moved to meet them on the tarmac next to the plane where they recited the Shehecheyanu blessing together.https://t.co/jfZ4WseH3g pic.twitter.com/6Xno3yJPdY

