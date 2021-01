Ο Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ θα καταθέσει εναντίον του

Ο Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρος του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω Twitter ότι θα καταθέσει όσον αφορά «αδικήματα» του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες υποθέσεις αναφέρεται.

«Μου ζητήθηκε και συμφώνησα να συνεργαστώ με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες καταθέτοντας για τα αδικήματα του Τραμπ και της οικογένειας Τραμπ. Το κάνω αυτό κυρίως διότι ο Τραμπ προσπάθησε, και ευτυχώς απέτυχε, να καταστρέψει τη δημοκρατία στην Αμερική», ανέφερε ο 53χρονος πρώην δικηγόρος.

Ο Κόεν καταδικάστηκε το 2018 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για διάφορα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδορκίας ενώπιον του Κογκρέσου και της παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Η τελευταία κατηγορία αφορούσε την καταβολή χρημάτων για να εξαγοραστεί η σιωπή μιας πορνοστάρ την οποία ο Κόεν ομολόγησε ότι έκανε για λογαριασμό του Τραμπ.

Ο Μάικλ Κόεν δούλευε για τον Τραμπ μια δεκαετία και πλέον και άλλοτε περιγραφόταν ως ο άνθρωπος που «έκλεινε δουλειές» για λογαριασμό του ωσότου επήλθε ρήξη ανάμεσά τους.

Ο Κόεν έκανε βαριές κατηγορίες σε βάρος του προέδρου στο δικαστήριο και στο Κογκρέσο. Τον Μάιο του 2020, τέθηκε σε κατ’ οίκον κράτηση, κατόπιν μετήχθη ξανά σε ομοσπονδιακή φυλακή, προτού του επιτραπεί να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του στο σπίτι του. Αναμένεται να ολοκληρώσει την έκτισή της σε κατ’ οίκον κράτηση.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/o-maikl-koen-proin-dikigoros-tou-tramp-tha-katathesei-enantion-tou

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram