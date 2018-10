Ο ληστής που ψάχνουν είναι «φτυστός» ο Ρος από τα «Φιλαράκια»

Η αστυνομία στο Μπλάκπουλ ανέβασε στο Facebook φωτογραφία του άνδρα και ζητούσε όσοι γνωρίζουν κάτι να επικοινωνήσουν μαζί τους. Η φωτογραφία τον δείχνει να κρατάει στα χέρια του κουτιά με μπύρες βγαίνοντας από ένα εστιατόριο. Η κλοπή έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μόλις είδαν την φωτογραφία οι χρήστες του Facebook, άρχισε το γλέντι. Ο άνδρας στην φωτογραφία ήταν ίδιος ο Ρος από τα Φιλαράκια. Η αστυνομία απάντησε στα σχόλια με φλεγματικό Βρετανικό χιούμορ. «Σας ευχαριστούμε όλους για τις πολλές και άμεσες απαντήσεις σας. Ερευνήσαμε την υπόθεση και διαπιστώσαμε ότι ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν στις ΗΠΑ εκείνη την ημέρα. Λυπούμαστε που έγιναν έτσι τα πράγματα».

Η ανάρτηση της αστυνομίας του Μπλάκπουλ

Ο αληθινός Ρος Γκέλερ

Οι χρήστες του Facebook ωστόσο δεν σταματούσαν. Μέχρι που ένας από αυτούς παράφρασε τους στίχους από το γνωστό τραγούδι από τα Φιλαράκια: “I don’t think it’s been this guy’s day, his week, his month or even his year…..”

Ένας άλλος έγραψε θυμούμενος ένα από τα επεισόδια από τα Φιλαράκια όπου ο Ρος εξηγεί με σπαρταριστό τρόπο ότι είναι «μανούλα» στην αυτοάμυνα: «Παρακαλώ πλησιάστε τον με προσοχή. Είναι γνωστό ότι ξέρει Καράτε και είναι άσσος στην τέχνη του Ουνάγκι».