Ο δημοσιογράφος που «έφαγε πόρτα» από τον Λευκό Οίκο λέει ότι ο Τραμπ «τα έχει χαμένα»(VIDEO)

«Τα έχει χαμένα» ο Ντόναλντ Τραμπ; Οι χθεσινές αντιφατικές του δηλώσεις, όταν από τη μία καλούσε τους διαδηλωτές που πολιόρκησαν το Καπιτώλιο, να «πάνε σπίτι», αλλά από την άλλη τους… χάιδευε τ’ αυτιά, λέγοντας ότι τους «έκλεψαν τη νίκη» και πως ο ίδιος τους «αγαπάει», θα μπορούσαν ίσως να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βγει «εκτός ελέγχου», καθώς δεν μπορεί να αποδεχτεί την ήττα τους στις εκλογές. Ο ανταποκριτής του CNN στον Λευκό Οίκο, Τζιμ Ακόστα, αναφέρει πως πηγή του, που έχει καθημερινή επαφή με τον Τραμπ, του είπε πως ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «ψυχολογικά τραύματα» από την ήττα του στις εκλογές και γενικότερα «τα έχει χαμένα».

Media: @Acosta to @ChrisCuomo: “I’m hearing from a well-placed @GOP source that there have been some preliminary conversations inside the #Cabinet about invoking the 25th Amendment to force the removal of @realDonaldTrump from office. I’m told this talk has reached #CapitolHill.” pic.twitter.com/bn71Rwollc

— Porter Anderson (@Porter_Anderson) January 7, 2021