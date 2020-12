Ο Βέμπερ «στρίμωξε» τον Τζόνσον: Χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει εμβόλιο(ΦΩΤΟ)

Η προσπάθεια του Μπόρις Τζόνσον να αξιοποιήσει πολιτικά την έναρξη του εμβολιασμού στην Μεγάλη Βρετανία, βρήκε «τείχος» χάρις στον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter έγραψε «σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά την Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ το NHS, όλους τους επιστήμονες μας που εργάστηκαν σκληρά στην ανάπτυξη αυτού του εμβολίου και όλους όσους ακολουθούν τους κανόνες για να προστατεύσουν άλλους. Θα νικήσουμε μαζί».

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

