Ουρές μετά την ανακοίνωση του νέου lockdown στη Βρετανία(VIDEO)

Η Αγγλία «ακυρώνει» τα Χριστούγεννα. Από σήμερα, η περιφέρεια του Λονδίνου και η νοτιοανατολική Αγγλία εισέρχονται και πάλι σε lockdown επιπέδου 4. Λίγες ημέρες νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από νέους που είχαν ξεχυθεί στις παμπ του Λονδίνου. Γιόρταζαν τα τελευταία ξενύχτια τους, ενόψει της νέας καραντίνας που είχαν προαναγγείλει οι αρχές. Αν και κάποιοι από αυτούς φορούσαν μάσκες, οι εικόνες συνωστισμού προκάλεσαν ανησυχία στην κυβέρνηση. Πόσο μάλλον επειδή είχε ήδη εντοπιστεί μετάλλαξη του κορωνοϊού.

Ως αποτέλεσμα αυτού, η ανησυχία αυτή έχει μετατραπεί σε πανικό. Αυτός αποτυπώνεται και στις νέες ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις στο Λονδίνο και στις μεγάλες περιοχές της νοτιοανατολικής χώρας. Επιπλέον, μείωσε την περίοδο χαλαρών περιορισμών σε μία μόνο ημέρα για την υπόλοιπη Αγγλία.

Η αγγλική πρωτεύουσα επιστρέφει στο αυστηρότερο επίπεδο καραντίνας, ακριβώς όπως ήταν τον περασμένο Νοέμβρη. Η διάχυση του κορωνοϊού συνδέεται με το «νέο στέλεχος του κορωνοϊού», στο οποίο αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον. Αυτό είναι που ευθύνεται για την πιο εύκολη και μαζική μετάδοσή του. «Πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει λάβει η επιδημία μεταδίδεται πλέον ταχύτερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 27.052 νέα κρούσματα και 534 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η ομάδα υγειονομικής κρούσης της χώρας ενημέρωσε τον Μπόρις για τους κινδύνους που ενέχει ο μεταλλαγμένος ιός. «Αν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποδείξεις ότι η παραλλαγή του νέου κορωνoϊού έχει προκαλέσει ένα υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας ή έχει επηρεάσει τα εμβόλια, βρίσκονται σε εξέλιξη επείγουσες έρευνες για να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτό», δήλωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Αγγλίας Κρις Ουίτι. Η μετάλλαξη του ιού είναι κάτι που συζητείται εδώ και λίγες ημέρες, αν και τώρα μόλις επιβεβαιώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση.

Η ονομασία του νέου αυτού ιού είναι VUI 202012/01 και έχει εξαπλωθεί εκτός από το Λονδίνο και στη Σκωτία και στην Ουαλία. Η επιστημονική κοινότητα πάντως εμφανίζεται καθησυχαστική, υποστηρίζοντας ότι η νέα αυτή παραλλαγή του ιού δεν. θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Γεγονός, όμως, είναι ότι και οι υπόλοιπες χώρες ανησυχούν για μία παρόμοια εξέλιξη. Όπως και να έχει, σήμερα αρχίζει μία νέα δύσκολη περίοδος για τους κάτοικους του Λονδίνου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα σπίτια τους. Καταστήματα, γυμναστήρια, χώροι αναψυχής και κέντρα προσωπικής φροντίδας έβαλαν ξανά λουκέτο. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων επιστρέφει στην τηλεργασία, ώστε να αποφευχθούν και οι μετακινήσεις.

Δείτε βίντεο από τις ουρές που δημιουργήθηκαν χθες σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μετά την ανακοίνωση του lockdown

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC

— Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020